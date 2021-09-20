Если бы мне в нескольких словах пришлось описать одну из самых странных, самых впечатляющих и самых причудливых ночей этого лета, я бы сказал так: черная ночь, костер, Меланхолический вальс и четыре друга с мечом; с одной стороны древние могилы, с другой - озеро Капу (от лат. kapi - могилы); над головой небо без звезд, а под ногами - красные муравьи.

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Я люблю проводить летние каникулы в Латгалии. Курземе ни в чем не виновато, беда только в том, что Курземе я не люблю. Вся эта камбала, сосны и дюны вызывают у меня аллергию. И это море... Только улица Кришьяна Барона в Риге громче и раздражительнее моря, честное слово. Скландраусис без слез и спазмов желудка я также не могу проглотить, а маяки вгоняют меня в смертельную тоску.

Я настоящий человек Латгалии. Обожаю одинокие деревушки в глуши, озера и картошку с котлетой в подозрительной столовой в приграничье. Обожаю латгальцев, которые на обочине дороги могут попросить у вас три спички, а уже через минуту обещают переписать на тебя свою землю и хижину, у которой надоело каждый год чинить крышу. Нравится темная и плодородная почва Латгалии, потрепанные собаки, старательные, но безуспешные попытки продавцов говорить по-латышски, впечатляющие церкви и кладбища.

Прошлым летом я провел почти неделю в деревне с тетей. Буквально в глуши.

Это был настоящий деревенский опыт.

Я ловил рыбу в пруду и сам купался голым среди рыб. Черный сидел в черной бане без трубы, пил водку и курил завернутые в газету листья табака, мелко нарезанные ножницами для ногтей. Вернулся в Ригу в автобусном прицепе и тут же заскучал по потерянному раю.

Этим летом мы с подругой решили, что пора возвращаться в Латгалию. Ее необходимо исследовать в более широком масштабе. Сказано - сделано. Встретили давно невиданных из-за пандемии друзей с автомобилем и решили - поедем в Латгалию на авось, будем спать, где придется, есть, что найдем, исследовать, что увидим и испытаем, что готовит нам дорога.