Короткая, но вдумчивая прогулка по Аудрини - деревне, которую в 1942 году сровняли с землей нацисты, в результате чего погибло более 200 ее жителей. Воздух и земля здесь пропитаны кровью.

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На стене Дома культуры установлена ​​мемориальная доска жертвам фашизма, а на стене почтового отделения можно прочитать имена 30 публично расстрелянных мужчин из Аудрини. Нереальное ощущение. Представьте, что вы сидите дома, когда вас внезапно хватают, сажают за решетку, возможно, пытают и так далее, а потом отвозят на рыночную площадь в Резекне и публично расстреливают. Все это только потому, что твоя соседка по деревне Анисья Глушнёва спрятала своего сына-красноармейца.

У Анисьи Глушневой, конечно, были планы. Страшно даже представить, какими методами ее пытали, чтобы раскрыть местонахождение беглого сына. Он же вместе с товарищами сформировал партизанское движение сопротивления и убил не одного полицая. 31 декабря красноармейцев удалось осадить и расстрелять. После этого можно было планировать суровое наказание за такой беспорядок.