Рестораторы VS СГД: чтобы бизнес не гробили, нужна налоговая реформа

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Tokyo City – известный российский бренд, с корнями в Северной Пальмире. Первое заведение открыло свои двери для гурманов в 2005 году, а с 2018 года, как пишут российские источники, компания работает по системе франчайзинга. В России под этой вывеской работает свыше 60 ресторанов. В ресторанный холдинг, совладельцем которого является россиянин Сергей Симарёв, входят не только рестораны "Токио-Сити", но и заведения восточной кухни "Бахрома" и "Городские кондитерские №1".

В Риге первый Tokyo City был открыт в 2010 году – с большой помпой, в рамках договора о сотрудничестве между Ригой и Петербургом. На открытии присутствовал мэр Риги Нил Ушаков, а в учредителях ООО Resto Prime, управляющего заведением, числился сам Сергей Симарев.

Однако позже вокруг Tokyo City стали происходить интересные дела. То заведение уличили в манипуляции с кассовыми аппаратами, то – в оплате труда в конвертиках.

Это вызвало весьма громкие скандалы и претензии со стороны фискальных органов. Первоначальное юридическое лицо - Resto Prime – было ликвидировано в 2015 году. Сергей Симарев также с тех пор больше де юре не числится владельцем рижских Tokyo City. Дальше под этим брендом работали такие ООО, как Resto Court, Stollons и Restograd, ликвидированные в 2019 году. Их владельцами были российские юридические лица, зарегистрированные в С. Петербурге, которые в данный момент либо ликвидированы, либо находятся в стадии регистрации: учредителями их числились малоизвестные предприниматели, фамилии которых широкому кругу общественности ни о чем не говорят.

Сын за отца не отвечает?

Нынешним владельцем и франчайзи рижских Tokyo City является одноименная фирма, учрежденная в сентябре 2017 года, хозяином которой является гражданин России Алексей Слюзов. В нее входит 4 ресторана и одна сеть доставки.