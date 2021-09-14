Мания, психоз, параноидальные, шизотипические, нарциссические нарушения личности. Это только часть диагнозов, приписываемых политическим лидерам разных лет. Ах, да, еще наркотики. Ну это так... В Латвии около 90 тысяч человек, у которых диагностированы психические нарушения или нарушения поведения. Среди них - политики и те, кто лишь готовится победить на выборах. О том, как ментальное состояние находящихся у власти людей влияет на политические процессы и как отличить фрика от человека, которому нужен врач, - в разговоре с доцентом кафедры психосоматической медицины и психотерапии Артуром Утинансом.

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Если у человека психическое заболевание или расстройство личности, может ли привести принятие важных решений в его действиях к деструктивным или даже катастрофическим последствиям?

Дискуссия о том, как стоило бы поступать, если у президента, особенно в такой большой стране как США, имеется ментальное заболевание, актуализировалась в связи с Дональдом Трампом. У США есть ядерное оружие, кроме того, были высказаны опасения, что президент может утвердить, например, ракетный удар.

Загвоздка в том, что делать, если большинство народа за него проголосовало? Значит в нем что-то есть!

Кроме того, все сразу вспоминают карательную советскую психиатрию. Как неприемлемые идеи отличить от свободы политического выбора, свободы верования? Да, большие массы могут ошибаться и все время ошибались. Сколько раз мы на выборах надеялись, что именно эта партия и этот человек приведет нашу страну в компанию наиболее развитых, и ошибались? Большие массы ошибались по отношению к Гитлеру, Сталину, президенту Северной Кореи, но на это есть право выбора, и эту дилемму разрешить нельзя.

Отдельная категория в политике - это спортсмены, актеры, музыканты. Что позволяет им думать, что они могут быть политиками и работать в создании законодательства? Разве это не форма безумия?