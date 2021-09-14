​Фанаты каталонской "Барселоны" до сих пор льют слёзы из-за ухода живой легенды клуба Лионеля Месси, который был в системе "сине-гранатовых" с 13-летнего возраста. Теперь суперзвезда мирового футбола будет выступать в другом европейском гранде - французском "ПСЖ".

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Изначально болельщики "Барселоны" думали, что аргентинец задержится к лубе ещё как минимум на пять сезонов, но не получилось... Нападающий не смог подписать новый контракт с "сине-гранатовыми" из-за новых жёстких финансовых ограничений, установленных на зарплаты футболистов в чемпионате Испании. Это при том, что Месси был согласен на 50% сократить свою заработную плату.

В правилах испанского чемпионата указано, что перед летним трансферным окном клубу устанавливают максимально допустимую сумму, которую можно потратить. Расходы не могут превысить бюджет клуба на грядущий сезон.

"Мы договорились о 5-летнем контракте, я согласился на сокращение зарплаты на 50%, но договор всё равно не удалось подписать из-за правил лиги", - заявил грустный Месси, который вместе с семьёй планировал остаться в Каталонии. Дети аргентинца также многократно говорили о том, что не хотят покидать Барселону.