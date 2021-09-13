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Сфера туризма "на острие ножа": время террас закончилось
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К чему с наступлением холодного времени, когда с террас необходимо перебираться в помещения, готовится сфера гостеприимства и работающие в туристической отрасли предприниматели, которые, ожидая, какие ограничения установит правительство, "балансируют на острие ножа"? Эксперты оценивают ситуацию осторожно, говоря, что поставщики услуг туризма - заложники ситуации.
Несмотря на то, что интерес к путешествиям как за пределами Латвии, так и внутри страны этим летом резко вырос, в сфере туризма сильного оптимизма не наблюдается, говорит президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Инга Каваца.