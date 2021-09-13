К чему с наступлением холодного времени, когда с террас необходимо перебираться в помещения, готовится сфера гостеприимства и работающие в туристической отрасли предприниматели, которые, ожидая, какие ограничения установит правительство, "балансируют на острие ножа"? Эксперты оценивают ситуацию осторожно, говоря, что поставщики услуг туризма - заложники ситуации.

Несмотря на то, что интерес к путешествиям как за пределами Латвии, так и внутри страны этим летом резко вырос, в сфере туризма сильного оптимизма не наблюдается, говорит президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Инга Каваца.

Вовлеченные в сферу туризма предприниматели сейчас осторожны и с опасением думают о том, что произойдет, если с ухудшением эпидемиологической ситуации будут усилены ограничения. "Никто больше ничего не прогнозирует. Плохо то, что мы как общество не едины и направлены не на сотрудничество, а на наказание. Кажется, что есть представители власти и те, кто пытается сотрудничать с предпринимательством.