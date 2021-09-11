Пытки ради удовольствия, изнасилования маленьких и пожилых женщин, скальпирование врагов, игра в "поймай младенца", торговля заложниками. Все это - о коренных жителях Северной Америки команчах, которые 150 лет правили на южных равнинах, держа в страхе соседние племена, мексиканцев и колонизаторов Америки. В то же время команчи любили сплетничать, травить анекдоты, ложились спать и просыпались с песней, имели крепкое телосложение, были грязнулями и любили свою семью.

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Редко когда индейское племя за всю историю завоевания Америки оставляло за собой столь много страданий, боли и безжалостных актов убийства, как команчи, которые столетиями жили в южной части Большой равнины - в Команчерии. Команчи были выдающимися воинами, с которыми не могли справиться ни другие племена, ни испанские, ни американские завоеватели. Весь 19-й век не утихали бои колонизаторов с этим племенем, и лишь в конце 19-го века образу жизни команчей пришел конец. Однако именно команчи остановили экспансию испанцев на север из Мексики и французов из Луизины. В результате, земля осталась американцам.

Чем больше скальпов, тем величественнее воин

Суперзавоеватели испанцы, сумевшие уничтожить могущественных ацтеков, столкнувшись с команчи - жестокими и безжалостными воинами - не знали, с чего начать, и в страхе заперлись в своих фортах. В 1821 году на территорию Техаса прибыли первые 300 американских семей, главным образом шотландско-ирландского происхождения. Лагеря новичков служили буферной зоной между испанцами и команчи.

Однако вскоре семьи первых колонистов пережили нападения команчи, от описаний которых в венах стынет кровь.

Когда в 1836 году была основана суверенная республика Техас, отделенная от Мексики, вооруженные рейнджеры начали войну с команчи, которая продолжалась несколько десятилетий и стоила множества невинных жизней.