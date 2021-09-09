"Раньше брали всех": почему в техникумы стало сложнее попасть и кого реально ждут на рынке труда

В этом году для 9-х классов отменили централизованные выпускные экзамены. При этом ввели централизованный вступительный в 10-й: без него в большинство рижских школ попасть теперь невозможно. Желающих поступить в техникумы и колледжи оказалось гораздо больше, чем мест — на несколько тысяч, некоторые узнали о своем "незачислении" в последний момент. Что делать детям в такой ситуации, как в ней не оказаться на будущий год и что сейчас происходит с системой среднего профессионального образования, разбирался KLIK.

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Самое главное:

Не все желающие попали в техникум. Система "берут всех" больше не работает;

Стране не нужно столько кондитеров. Нужны другие специалисты;

Отбор — не "средний балл" и не "кто первый". Нужны хорошие оценки по нескольким предметам;

Около 30% учащихся не доходят до диплома;

Если не взяли в техникум, есть и другие варианты.

В конце августа по латвийским СМИ прокатилась волна материалов о скандале с рижскими техникумами: мест не хватило, многим об этом сказали в конце августа. Везде набор уже завершен, а в школу дети вернуться уже не могут, т. к. не сдавали вступительный экзамен в 10-й класс. За этим сюжетом стоит целый ком мифов и череды несогласованных действий различных ведомств. KLIK пообщался со всеми причастными — родителями, школами, техникумами, министерством образования — и попытался распутать этот клубок недопонимания между инстанциями и людьми. А заодно выяснил, что сегодня государство предлагает выпускникам 9-х классов.

"Просто выкинули". Как техникум взял больше, чем мог

Дочка Татьяны окончила в этом году 9-й класс и подала документы в Рижский техникум туризма и творческой индустрии на кондитера. Результаты сказали смотреть на сайте, и уже в первых числах июля Татьяна увидела на сайте свою фамилию — "мы были в списках". Дальше надо было дождаться 23 августа, чтобы подписать договор с техникумом. Но накануне, 20 августа, техникум прислал письмо: сообщение о том, что они зачислены не будут.

Татьяна эмоционально рассказывает, что поразил не только сам факт, но и форма подачи — письмо прислали в пятницу вечером, а в субботу утром, вместо того чтобы ответить на возникшие вопросы, просто "выкинули" из группового чата студентов-кондитеров.

"Это был большой стресс: дочка одна все это пережила, когда я приехала, она была в истерике", — вспоминает Татьяна.

Техникум предложил места по другим специальностям, но Татьяна с дочкой отказались — они хотели именно на кондитера, а не на пищевого технолога.

У Раисы сын поступал на повара — им также сказали смотреть результаты на сайте, и "16 июля мы уже точно знали, что зачислены". Но потом, уже в конце июля, из техникума позвонили — сказали, что на повара все-таки мест уже нет, и предложили согласиться на пищевого технолога.

"Мы дома обсудили, решили, что согласимся. Дальше нам сказали уже приходить подписывать документы 23 августа, — рассказывает Раиса. — Там как раз познакомились с девочкой, которая подавала документы на кондитера, а ее направили на технолога, потому что не хватило мест".

Дочка Нины подала документы на кондитера — пошла вместе с подружкой. "Где-то 12 августа получили письмо, что, мол, мы не проходим. А подружку позвали 23-го на собрание. Она пришла, а ей сказали: мы вас все же не приняли. Она в шоке!" — делится Нина.