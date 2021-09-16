Куда катится латвийский транзит после ухода российских грузов?

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В недавнем прошлом транзитная отрасль была одним из главных столпов латвийской экономики. А работа на железной дороге, в портах и в системе грузоперевозок – одной из самых высокооплачиваемых и стабильных. Увы и ах. После распада СССР отрасль, хоть и не сразу, но дала заметную трещину – ибо никакое удобное и выгодное географическое положение не могло нивелировать все растущее политическое напряжение с восточным соседом. Россия сделала ставку на развитие собственной инфраструктуры на Балтике. А после крымского кризиса и введения санкций ЕС, нарастила инвестиции в порт Усть-Луга, который, наряду с Приморском и Высоцком, и взял на себя львиную долю грузов, которые ранее шли через страны Балтии.

С другим соседом – Беларусью, отношения тоже весьма непростые. Традиционно, существенные объемы белорусских грузов, в первую очередь калийных удобрений и нефтепродуктов, шли через Клайпеду, но немало перепадало и Латвии: в последние годы примерно четверть грузоперевозок по латвийской железной дороге приходилось на грузы из и в Беларусь.

Однако в свете последних политических событий, Беларусь с Литвой, похоже, расплевались окончательно и надолго. С одной стороны, Беларусь сама максимально перенаправляет грузы из недружественной Литвы, где свили гнездо злостные оппозиционеры, в братскую Россию: так, нефтепродуктов Литва уже лишилась. С другой стороны, введены санкции ЕС и США. Перевалку калийных удобрений намечено резко сократить уже в ближайшее время – в декабре. А недавно литовцы затормозили и машиностроительные грузы из Беларуси: на таможне зависли 18 контейнеров с частями четырех самосвалов БелАЗ, которые направлялись в Чили. Отметим, что на белорусские грузы приходилось свыше 30% объемов перевалки в Клайпедском порту. Так что убытки порт и работающие в нем компании понесут огромные – со многими нулями.

Однако эфемерные надежды, что часть этих грузов могла бы перехватить Латвия, оказались под большим вопросом не только из-за введения нового пакета санкций ЕС, но и из-за демонстративных манипуляций некоторых латвийских высших должностных лиц с флагом Беларуси во время ЧМ по хоккею, что вызвало резкую реакцию Минска. Александр Лукашенко даже заявил, что послу Беларуси надо было, поправ все нормы дипломатического этикета, разобраться с хулителями чисто по-мужски, "набив морду".