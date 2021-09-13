18 сентября при активном участии Маргуса Курма, бывшего руководителя следственной комиссии, изучавшей причины гибели парома "Эстония", к месту трагедии отправится новая команда исследователей. Целью профинансированной предпринимателями экспедиции является желание найти ответ на вопрос, почему все-таки затонул паром, пишет Rus.Postimees.

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"Сейчас или никогда", - сказал председатель объединяющего родственников погибших некоммерческого объединения MTÜ Memento Mare Райво Хеллерма и добавил: "Мы не ищем виновных и не пытаемся найти подтверждения уже готовой теории, просто я считаю, что появилась уникальная возможность для того, чтобы найти ответы хотя бы на часть имеющихся вопросов".

Руководитель организации SEA, объединяющей родственников погибших в этой трагедии со шведской стороны, Леннарт Берглунд сказал, что у него есть ощущение, будто все прежние исследования были проведены для того, чтобы скрыть настоящую причину гибели парома: "Это (инициированное Курмом расследование. - Прим. ред.) крайне важно для нас, поскольку мы хотим найти настоящую причину, по которой погибла "Эстония". Берглунд вел собственное расследование на протяжении всех 27 лет.

По словам Маргуса Курма, идея проведения собственного расследования преследовала его давно:

"Но этим летом удалось найти подходящую команду и спонсора".

Некогда Курм занимал пост генерального прокурора Эстонии.

На вопрос, для чего нужно проводить такое расследование параллельно с работой команды под руководством Центра расследований безопасности, Курм ответил, что без ответов осталось слишком много вопросов: "Если говорить честно, то я, естественно, им не доверяю. Но, может быть, они хорошие люди и всё делают правильно". Он отметил, что не хочет уточнять, что именно с течением времени снизило его доверие.