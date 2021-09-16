Не смог найти работу в IT - пошел развозить пиццу
Сложно ли эмигранту в Эстонии подтвердить диплом и найти работу по специальности? Возможно ли трудоустроиться без знания языка и какую работу в этом случае предлагают? Разбирался Rus.Postimees.
Сложно ли эмигранту в Эстонии подтвердить диплом и найти работу по специальности? Возможно ли трудоустроиться без знания языка и какую работу в этом случае предлагают? Разбирался Rus.Postimees.
Евгений Русских в Калининграде работал в сфере IT. Несколько лет назад он поступил в колледж в Тарту и переехал в Эстонию. "Сразу же стал искать работу по специальности, но это оказалось сложной задачей, - начинает рассказ Евгений. - За несколько месяцев поступила только пара предложений о работе, а потому случился коронавирус, и все совсем стихло. Я продолжал искать, но даже отзывов на вакансию не приходило. А деньги-то нужно было зарабатывать".
Сейчас Евгению трудно сказать, почему ему отказывали в работе, ведь причины чаще всего не указывают. "Возможно, потому что я приезжий или английский несвободный. Когда понял, что работу по специальности мне быстро не найти, начал доставлять пиццу". От учебы ему пока пришлось отказаться: финансово не было возможности продолжать. Пойти работать не по специальности пришлось и жене Евгения Юлии. Учитель истории по образованию согласилась на должность помощника воспитателя.