Полученный в Риге парковочный штраф нашел таллинца семь лет спустя

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Таллиннец Март был озадачен, когда он обнаружил в своем почтовом ящике долговое требование от фирмы Julianus Inkasso за парковочный штраф, полученный в Риге семь лет назад.

Сам штраф был небольшим, всего 7,98 евро, плюс пеня за просрочку платежа в размере 4,37 евро. Итого 12,35 евро. Однако востребованная Julianus сумма составляет 40 евро.

"Мне показалось курьезным, что внезапно ко мне пришли востребовать давно просроченный штраф, - сказал Март. - Конечно, возникает также вопрос, почему бы, например, не начать требовать с кого-то деньги за ошибку, совершенную 10 или 20 лет назад".