"Ну посидела я на этих стульях. Но мне важно другое": Юлия Евдокимова о шоу X Faktors, работе в цирке и материнстве

Новая героиня рубрики Made in LV - такая же, как сотни других людей, которые мечтают, что они когда-нибудь станут знаменитыми. Тем более что у Юлии Евдокимовой для этого было и есть все: голос, характер и удача.

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Кажется, она родилась под счастливой звездой и была обречена стать певицей, ведь об этом говорила даже ее девичья фамилия - Пугачева. Юлия затрудняется назвать возраст, в котором впервые начала петь. Возможно, это было тогда, когда она научилась говорить.

Она оглядывается на свою жизнь и робко удивляется тому, что прошла путь, полный ярких красок и впечатлений - выступлений, гастролей, работы в цирке и конкурсов. Да, не всегда это было легко, но Юлия из тех людей, кто не жалуется, а улыбается трудностям. Она как будто идет по жизни играючи, с искрой задора и невероятным везением.

Юлия Евдокимова и Яна Клявиня в трио DisCats ФОТО: личный архив Юлии Евдокимовой

В студенческие годы она мало спала, много работала и верила, что у нее все обязательно получится.

Юлия Евдокимова ФОТО: личный архив Юлии Евдокимовой

14 сентября Юлии исполняется 32 года. Да, пусть еще не все мечты и желания девушки сбылись, но она продолжает верить.

Вместе с мужем Виктором каждую субботу они выходят в эфир на YouTube, чтобы подарить своим подписчикам живой концерт. На их канал подписаны 347 тысяч человек, а некоторые ролики достигли миллионных просмотров. К примеру, видео, где ученица Виктора Лаура Лаце исполняет кавер Canon Rock на гитаре, собрал 115 миллионов просмотров.