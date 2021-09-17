Группы поддержки и форумы сильного пола или мужская сфера состоит не только из приверженцев MGTOW. В них также есть и защитники прав мужчин, которые выступают за то, чтобы равенство с женщинами не трактовали как точно определенное Оруэллом "равнее других". Например, есть дамы, которые заявляют, что "это правда, что мужчин ложно обвиняют в сексуальных домогательствах, но еще более верно то, что общество не верит женщинам, которые становятся жертвами таких преступлений". В конце концов, правда есть правда, независимо от того, насколько она большая или маленькая, а несправедливость травмирует и ранит представителей обоих полов одинаково.

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Еще часть мужской сферы составляют защитники прав отцов, недовольные работой судебной системы, которая главным образом назначает матерей в качестве основных опекунов и предоставляет отцам ограниченное время для встреч с детьми, но требует от них платить довольно большие алименты.

Но точно так же как и слои атмосферы Земли в тропосфере, и в мужской сфере есть уровни, в которых содержится смог и загрязнение, и это - инцелы (INvoluntary CELibate) и PUA (Pick up artists), или же приверженцы и блюстители вынужденного целибата (безбрачия) и пикаперы.