Как это было ⟩ Основоположник граффити в СССР Вадим Крыс из Риги: "Искусство должно будоражить умы!"

Именно с этим культовым человеком портал RUS TVNET решил поговорить для рубрики "Как это было: 90-е в Латвии".

Мы с фотографом приехали по назначенному адресу - перед нами Община евангельских христиан Zilais krusts. Во дворе несколько пожилых людей с любопытством смотрят на нас. Мы поздоровались с ними и ждем у входа. Накрапывает дождь. Вопросительно переглянувшись, мы до конца не понимаем, где здесь искать того самого легендарного граффитчика из Риги.

И вот нас выходит встречать Крыс. Издалека нельзя определить его возраст. Он одет довольно современно, как типичный представитель хип-хоп-культуры - кепка, толстовка, широкие штаны.

Настоящее имя художника-граффитчика - Вадим Мейкшанс.