Как это было ⟩ Основоположник граффити в СССР Вадим Крыс из Риги: "Искусство должно будоражить умы!"

Латвийский уличный художник Крыс (наст. имя - Вадим Мейкшанс) считается основоположником граффити в СССР. Он не только популяризировал этот вид искусства, но и стоял у истоков зарождения хип-хоп-культуры в стране, где царила жестокая цензура. О нем слагали байки и легенды, за ним гонялись власти и милиция, но он был практически неуловим. Его рисунки с хорошо знакомой подписью появлялись за одну ночь, собирали толпы зевак, а после закрашивались за несколько часов.
Для абонентов
Именно с этим культовым человеком портал RUS TVNET решил поговорить для рубрики "Как это было: 90-е в Латвии".
Мы с фотографом приехали по назначенному адресу - перед нами Община евангельских христиан Zilais krusts. Во дворе несколько пожилых людей с любопытством смотрят на нас. Мы поздоровались с ними и ждем у входа. Накрапывает дождь. Вопросительно переглянувшись, мы до конца не понимаем, где здесь искать того самого легендарного граффитчика из Риги.
И вот нас выходит встречать Крыс. Издалека нельзя определить его возраст. Он одет довольно современно, как типичный представитель хип-хоп-культуры - кепка, толстовка, широкие штаны.
Настоящее имя художника-граффитчика - Вадим Мейкшанс.
Улыбаясь, Крыс ведет нас по старой деревянной лестнице наверх. Мы идем по слабоосвещенному коридору с желтыми обшарпанными стенами. В этом есть что-то ностальгическое - что-то, что возвращает в далекое детство без гаджетов и интернета. Под ногами скрипят старые деревянные доски, за окном шумят деревья и слышен шум дождя. "Наверное, началась гроза", - говорю я фотографу расстроенно, понимая, что на улице снимать сегодня не получится.
Вадим открывает белую дверь и приглашает войти в светлое просторное помещение. В нем пахнет краской, стоит стол, висит огромное зеркало, а на полу лежит какая-то непонятная декорация. Художник объясняет, что это его новая работа, ведь он зарабатывает дизайном интерьеров, а то, что мы видим - это только начальный этап изделия, которое украсит камин: "Это будет объемное перо из гипса. Его потом демонтируют, перевезут и установят".
Справа расположены стеллажи, на них до самого потолка - десятки коробок с трафаретами и красками: "Я закупил баллончиков, если вдруг опять из-за пандемии все закроют".
За рабочим столом сидит младшая дочь художника. Она разворачивает принадлежности для рисования, достает тетрадки, блокнот и фломастеры. Вадим с нежностью говорит нам, что малышка рисует уже с малых лет, ходит с ним на мастер-классы и в своем 7-летнем возрасте уже владеет баллончиком с краской. "Правда, котик?" - спрашивает он дочурку. Та уверенно кивает в ответ.
"У меня трое детей, и все они очень творческие", - подчеркивает Вадим. Он достает из-под стола ящик для инструментов, предлагает присесть, и мы начинаем наш разговор...