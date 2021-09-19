Что на самом деле случилось в деревне, где полиция застрелила 28-летнего мужчину?

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На следующий день газеты напишут, что это был агрессивный человек, с дубиной напавший на полицейского. В день рождения ребенка он якобы день напролет пил крепкий алкоголь, а вечером съехал на машине в канаву и вдобавок ко всему начал на пьяную голову буянить.

Мать Куйдо, Майре, говорит, что средства массовой информации изображают ее сына полным мерзавцем, заслуживавшим такого конца, и это причиняет много боли семье Куйдо. Тем более что у 28-летнего застреленного полицией мужчины осталось трое маленьких детей.

Ведущая Kuuuurija Катрин Луст встретилась с Майре на следующий день после похорон ее сына. По словам матери, Куйдо страдал депрессией и тревожными расстройствами и в марте этого года провел месяц в закрытом отделении психиатрической больницы. Тем не менее он был очень хорошим отцом для своих детей, младшему из которых всего два года.