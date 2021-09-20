Галерея ⟩ Гибель четырехлетнего ребенка под гаражной дверью: суд оправдал рабочих

Трагическое происшествие, случившееся пять лет назад на улице Коллане в Таллинне, 14 сентября наконец-то получило свое первое решение в Харьюском уездном суде. Без сомнений, это дело будет обсуждаться дальше в суде высших инстанций, но согласно сегодняшнему решению вина лежит не на рабочих, которые ранее обслуживали гаражную дверь. Напомним, что 15 мая 2016 года на улице Коллане в Таллинне погиб четырехлетний ребенок, которого придавила 123-килограммовая гаражная дверь, пишет Rus.Postimees.