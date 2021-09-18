У них было 12 литров воды, три банки тушенки, несколько видеокамер, бинокль и приборы ночного видения. С этим "джентльменским набором" два гражданина Украины — Дмитрий Громов и Ангел Ангелов — пересекли пешком 50 км по пустыне, проникли на территорию Байконура и сняли об этом документальный фильм. Картину "Байконур. Вторжение" показали в Риге в рамках фестиваля Artdocfest Riga: режиссер Ангел Ангелов получил специальный приз жюри. KLIK поговорил с создателем фильма о том, как им удалось пробраться на военный объект другого государства, чем впечатлил космодром и о чем в итоге получилась картина.

Мы сидим с Ангелом на скамейке в Верманском парке. Ангел Ангелов производит впечатление человека скромного, спокойного, сдержанного. Сложно поверить, что это он снял такой фильм, а главное — сам стал участником этой безумной авантюры — вторжения на объект оборонной промышленности чужого государства ценой риска здоровью, собственной безопасности и свободы. Опасный переход пустыни, перспектива погибнуть от жажды или получить срок до 20 лет за шпионаж, если они будут пойманы. Все это стоило того, уверяет Ангел: они своими глазами увидели "Буран", "Энергию" и стали свидетелями запуска ракеты, наблюдая за ним с нелегальной точки. Они это увидели своими глазами, а мы — глазами камеры Ангела.

"Основной нашей целью было как можно быстрее снять этот объект, пока его не завандалили и не закрыли и не усилили охрану.

Самое ценное для меня в том, что это законсервированный слиток времени, застывший в пустыне. Спящий монстр, который в любой момент может ожить. Образ человеческой глупости и безалаберности, человеческой природы. Это продукт человеческого гения. С одной стороны, мы пытаемся исследовать космос, с другой — создаем оружие, которое уничтожает все на Земле. Через исследование этого объекта и его истории мы пытались поднять актуальные современные темы и заглянуть в будущее".