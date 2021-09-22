Гостьей нового выпуска авторской программы журналиста RUS TVNET Раисы Смирновой "В чем фишка?" стала одна из ярчайших звезд латвийского танца на пилоне Саша Мяу (SASHA MEOW). Она рассказала о том, что дают женщине танцы на пилоне, чем Pole Dance и спортивная гимнастика отличаются друг от друга, почему ее не обижает сравнение со стриптизершами и о многом другом.

Кто такая Саша Мяу?

В первую очередь, Саша Мяу считает, что она женщина, которая занимается любимым делом и выкладывается на все 100%. Ее звучный псевдоним "Мяу" появился задолго до начала ее танцевальной карьеры - лет 10 назад. Дело в том, что у Саши трудная в произношении девичья фамилия, а потому друзья стали называть ее "Мяу". Постепенно прозвище превратилось в сценический псевдоним.

"Это коротко, ясно и описывает мое мягкое нутро... Я должна была быть "Мяу". Я не могла быть никем другим", - говорит она.

Конечно, недалек от правды и тот факт, что Саша - кошатница. У нее три кота, да и ей самой близок "режим котов": "Это то, чем я живу. Я просыпаюсь в выходной день к обеду и могу весь день лежать и отдыхать. Я накапливаю энергию, которую трачу на тренировках, а коты мне в этом помогают".

В Pole Dance Саша пришла в 2014 году. До этого она 15 лет профессионально занималась спортивной гимнастикой и оставила этот спорт прежде всего из-за возраста, да и вообще она никогда не любила этим заниматься. Родители не спрашивали Сашу, хочет она идти на занятия или нет, а просто отвели. Ценить она это начала только ближе к 30 годам, а до этого 15 лет исправно посещала тренировки шесть раз в неделю. Сначала в садике, а потом и в школе.

"Для меня эти 15 лет прошли в каком-то таком тумане. Я не понимала, зачем мне это нужно... Я ходила туда как робот, как в армию. Но всегда было надо. Шесть раз в неделю.

Ценить это я начала, только когда стала заниматься Pole Dance. Этот навык мне пригодился", - подчеркивает Саша.

Сейчас она благодарна, что мама не забрала ее из спортивной школы, а после у нее был перерыв без спорта в целых 10 лет. Она не знала, чем ей заниматься, но ее всегда тянуло в танцы. Саша пошла в студию стрип-пластики, однако тогда ей казалось, что она недостаточно хороша. После она нашла в Риге студию танцев на пилоне, но для нее в те годы было чем-то нереальным платить за занятия 25 латов. Уже позже девушка узнала, что открывается студия Яны Винокуровой FEEL GOOD: POLEDANCE & WORKOUT и пошла туда заниматься. Именно в школе Яны талант Саши раскрылся полностью. Очень быстро она стала участвовать в соревнованиях, получила международные награды и титулы, покорила тысячи сердец по всему миру и стала сертифицированным тренером Pole Dance и Exotic Pole Dance. Хотя изначально сомневалась, стоит ли ей делать карьеру тренера.