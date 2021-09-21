Водолаз: иду к "Эстонии" ради родственников погибших

"Это у меня второй раз", - сказал он. Первый раз на место гибели "Эстонии" он попал в 2000 году, когда там, начихав на законы, проводила исследование оппозиционный журналист-документалист Ютта Раабе: "У нас возникли проблемы. Судно было слишком маленьким, поднялся шторм, сломавший кран… Это длинная история. Произошло так много неприятностей, что на ныряние не осталось времени".

Шайблер рассказал, что для него это не просто работа, на которую он случайно попал два раза. Спуск к "Эстонии" - это нечто из разряда мечты: "Я помню время, когда гибель парома была важной темой в немецких газетах. Я всегда хотел заняться дайвингом, хотел сделать что-то серьезное. И тут моя мама сказала, что место гибели парома - подходящее для того, чтобы в будущем к нему можно было погрузиться". Через год Мориц занялся дайвингом, а теперь занимается погружениями уже 26 лет.