Не просто тату-салон, а галерея. Евгения и ее студия, ставшая центром притяжения для людей искусства

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ФОТО: личная станица Евгении в Facebook

Несколько лет назад я спонтанно зашла сюда, чтобы осуществить еще подростковую мечту - проколоть нос. Мне как неподготовленному человеку, который не знал о галерее, это место показалось необычным: пришла сделать прокол, тут делают тату, а вокруг - скульптуры, картины - искусство. Моим мастером оказалась очень запоминающаяся милая женщина в яркой одежде. Она улыбалась и просто излучала позитив. "Интересная", - подумала я тогда.

Евгении Путилиной 60 лет, она - хозяйка студии-художественной галереи, которая располагается на улице Стабу уже семь лет. А еще она занимается пирсингом.

"Тату и пирсинг - это наш бизнес, а художественная галерея - душа, любовь", -

с теплом говорит Евгения. И когда она говорит "наш", она имеет в виду себя и мужа - скульптора Олега Путилина.

Серия статей RUS TVNET "Я так хочу!" о сильных женщинах. Кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!

О том, как сохранять позитив, об искусстве, галерее, тату, пирсинге, клиентах, работе и молодежи - далее от лица Евгении.

ФОТО: facebook/artgallery.lv

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