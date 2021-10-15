Не просто тату-салон, а галерея. Евгения и ее студия, ставшая центром притяжения для людей искусства

Кто часто бывает в районе улиц Гертрудес и Стабу - знает, что это территория творчества: тут вам и коктейль-бары с необычной подачей, и уютное кафе с турецкими сладостями, и стильный винтажный секонд-хенд. На витринах встречающихся магазинов - балетные пачки, ткани, а между ними - атмосферные террасы. Есть еще одно выделяющееся место - тату-студия, которая одновременно и художественная галерея.
Для абонентов
Несколько лет назад я спонтанно зашла сюда, чтобы осуществить еще подростковую мечту - проколоть нос. Мне как неподготовленному человеку, который не знал о галерее, это место показалось необычным: пришла сделать прокол, тут делают тату, а вокруг - скульптуры, картины - искусство. Моим мастером оказалась очень запоминающаяся милая женщина в яркой одежде. Она улыбалась и просто излучала позитив. "Интересная", - подумала я тогда.
Евгении Путилиной 60 лет, она - хозяйка студии-художественной галереи, которая располагается на улице Стабу уже семь лет. А еще она занимается пирсингом.
"Тату и пирсинг - это наш бизнес, а художественная галерея - душа, любовь", -
с теплом говорит Евгения. И когда она говорит "наш", она имеет в виду себя и мужа - скульптора Олега Путилина.
Серия статей RUS TVNET "Я так хочу!" о сильных женщинах. Кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!
О том, как сохранять позитив, об искусстве, галерее, тату, пирсинге, клиентах, работе и молодежи - далее от лица Евгении.
О студии
Мне всегда хотелось иметь какую-то галерею. Это даже скорее не галерея, а выставочное пространство.