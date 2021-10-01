"Некоторые думают, что я приду и буду вытирать пыль": организатор пространства о порядке в доме

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"Я всеми руками и ногами за популяризацию этой темы, потому что я вижу, насколько она помогает людям. Для меня - это самое главное. Я со всеми клиентами поддерживаю отношения, я не один раз приезжаю. Люди видят, насколько это эффективно работает и как
их жизнь становится проще, лучше, качественнее", - рассказывает организатор пространства.
Организация пространства - это распределение вещей в доме так, чтобы человеку было удобно их брать и главное возвращать на место. Это нужно, чтобы люди меньше времени тратили на обслуживание вещей.
"Чтобы вы приходили домой и могли там отдыхать, по минимуму тратить время на уборку.
Очень многие путают меня со специалистом по чистоте. Некоторые думают, что я приду и буду вытирать пыль.
Эта два разных направления. Именно мы залезаем внутрь, мы перебираем вещи, мы их раскладываем и храним так, чтобы человек и все в семье открыли и понимали, где что лежит", - говорит она.
Как отмечает Марина, организация не может быть одинаковая для всех.
"У каждой семьи свои привычки, у каждой семьи какие-то свои нюансы, мы это все учитываем и предлагаем систему, которая подходит определенной семье", - объясняет организатор пространства.
Задача организатора пространства помогать тем людям, которые замотивированы и готовы к переменам. "Мы как организаторы не ездим по заказу, например, если кто-то хочет маме, бабушке или подруге подарить такую услугу. Нам важно, чтобы запрос приходил от самого человека".