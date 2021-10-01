"Некоторые думают, что я приду и буду вытирать пыль": организатор пространства о порядке в доме

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"Я всеми руками и ногами за популяризацию этой темы, потому что я вижу, насколько она помогает людям. Для меня - это самое главное. Я со всеми клиентами поддерживаю отношения, я не один раз приезжаю. Люди видят, насколько это эффективно работает и как

их жизнь становится проще, лучше, качественнее", - рассказывает организатор пространства.

Как это работает?

Организация пространства - это распределение вещей в доме так, чтобы человеку было удобно их брать и главное возвращать на место. Это нужно, чтобы люди меньше времени тратили на обслуживание вещей.

"Чтобы вы приходили домой и могли там отдыхать, по минимуму тратить время на уборку.

Очень многие путают меня со специалистом по чистоте. Некоторые думают, что я приду и буду вытирать пыль.

Эта два разных направления. Именно мы залезаем внутрь, мы перебираем вещи, мы их раскладываем и храним так, чтобы человек и все в семье открыли и понимали, где что лежит", - говорит она.

ФОТО: Из личного архива

Как отмечает Марина, организация не может быть одинаковая для всех.

"У каждой семьи свои привычки, у каждой семьи какие-то свои нюансы, мы это все учитываем и предлагаем систему, которая подходит определенной семье", - объясняет организатор пространства.