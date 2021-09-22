Ср, 22.09.2021
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Рано утром позвонил министр и сказал, что "Эстония" утонула

Григорий Левченко: "Прежде всего, я хотел бы лично и за своих коллег, которые в свое время занимались расследованием, принести глубочайшие соболезнования родственникам погибших в этой катастрофе".

ФОТО: Eero Vabamägi

Несмотря на то, что Григорий Левченко уже давно покинул ряды Полиции безопасности Эстонии и многие годы проработал в частном бизнесе, у старого оперативного работника сохранилось определенное недоверие при общении, пишет Rus.Postimees.

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"Какова цель нашего разговора?" - спросил он. "О чем вы пишете статью? Кто говорит еще, кроме меня?" - продолжает он бомбардировать вопросами. Навряд ли он поверил, что я с его помощью хочу вспомнить, что происходило сразу после самого крупного и трагического в послевоенное время события на Балтике. Как реагировали, какие версии выдвигали, что подозревали и как расследовали.

"Прежде всего… - Левченко держит длинную паузу. - Прежде всего, от себя лично и от лица коллег, которые в свое время занимались расследованием этого дела, хочу выразить глубочайшие соболезнования родственникам погибших в этой ужасной катастрофе".