Рано утром позвонил министр и сказал, что "Эстония" утонула

"Какова цель нашего разговора?" - спросил он. "О чем вы пишете статью? Кто говорит еще, кроме меня?" - продолжает он бомбардировать вопросами. Навряд ли он поверил, что я с его помощью хочу вспомнить, что происходило сразу после самого крупного и трагического в послевоенное время события на Балтике. Как реагировали, какие версии выдвигали, что подозревали и как расследовали.