Христо Грозев: "У меня есть телохранители, но они бы мне не помогли"

Христо Грозев (52 года), который стал известен как один из самых ярких журналистов-расследователей в мире в последние годы, также принял участие в конференции Леннарта Мери, состоявшейся ранее в этом месяце. На счету фирмы Гроздева Bellingcat громкие расследования о сбитом над Донбассом пассажирском самолете и об отравлении Алексея Навального. Также Гроздев в свое время занимался в Эстонии медийным бизнесом. Postimees в небольшом интервью попытался выяснить, кем же является этот герой, напоминающий Джеймса Бонда.