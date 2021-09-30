Чт, 30.09.2021
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Христо Грозев: "У меня есть телохранители, но они бы мне не помогли"

Христо Гроздев в Таллинне на конференции имени Леннарта Мери.

ФОТО: Arno Mikkor

Христо Грозев (52 года), который стал известен как один из самых ярких журналистов-расследователей в мире в последние годы, также принял участие в конференции Леннарта Мери, состоявшейся ранее в этом месяце. На счету фирмы Гроздева Bellingcat громкие расследования о сбитом над Донбассом пассажирском самолете и об отравлении Алексея Навального. Также Гроздев в свое время занимался в Эстонии медийным бизнесом. Postimees в небольшом интервью попытался выяснить, кем же является этот герой, напоминающий Джеймса Бонда.

Для абонентов Для абонентов

- Какие из ваших расследований были связаны с Эстонией?

- Мы следим за системным присутствием сотрудников ГРУ в Эстонии. У них есть компании, корпоративные структуры, которые они используют в качестве базы - например, для получения шенгенских виз. Возможно, это единственное исследование, которое мы проводим специально в отношении Эстонии - и в отношении ГРУ.