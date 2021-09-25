Совсем недавно пользователи социальных сетей были в восторге от большого события - члены партии "Латвия на первом месте" (LPV) опубликовали ультиматум президенту Эгилу Левитсу. Поскольку последний сезон реалити-шоу "Через тернии к..." был относительно скучным, я рад, что новая партия своей активностью снова поднимает планку.

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"Мы призываем к досрочному освобождению от должности президента Эгила Левитса. Если наши требования не будут выполнены в течение двух недель, вас лишат президентской пенсии, квартиры и автомобиля. В Латвийской Республике не может быть президента, который не соблюдает Конституцию и волю народа. Поэтому будет предложен закон о досрочном освобождении от должности президента, лишающий вас всех привилегий", - говорится в ультиматуме.

Ниже перечислены семь легко предсказуемых и шаблонных требований о сортировке людей и обязательной вакцинации, которые я не буду повторять, а подписан ультиматум пафосным "Латвийский народ!".

Прежде всего я хотел бы сказать, что никто не имеет права приватизировать мнение латвийского народа и подписывать свои амбиции от имени всех жителей страны могут только люди с дегенеративным мышлением. Учитывая, что на последних выборах, в которых участвовал Шлесерс, его партия получила 1,18% голосов, риторика "люди, стоящие за нами" становится еще более нелепой.