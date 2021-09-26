В 1974 году американец Рональд Дефео в Амитивилле, в южной части Лонг-Айленда, застрелил всю свою семью - родителей, двух сестер и двух братьев. Год спустя в их дом переехала другая семья, но менее чем через месяц сбежала оттуда, заявив, что дом, в котором произошла резня, был одержим. Позже выяснилось, что история семьи полна небылиц. Фразу "ужас Амитивилля" слышали многие, но не все знают о семейных конфликтах, алчности и лжи, которые сопровождают эту историю.

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"Одержимый" дом в Амитивилле

Вечером 13 ноября 1974 года 23-летний Дефео влетел в бар и в панике закричал: "Помогите! Похоже, мои мать и отец застрелены!". Несколько человек пошли с Рональдом к нему домой на Оушен-авеню, 112, где перед ними действительно предстала леденящая кровь сцена - все члены его семьи лежали мертвыми в своих кроватях.

Дефео доставили в полицейский участок, сначала из соображений его безопасности. Однако очень быстро стражи порядка обнаружили странности в рассказе молодого человека, и на следующий день он признался, что сам убил своих родственников. "Когда я начал, уже не мог остановиться. Это произошло так быстро", - признался Дефео, показав затем, где спрятал орудие убийства.

В конце 1975 года, после осуждения убийцы, дом с пятью спальнями и бассейном по хорошей цене приобрела семья Лац. Они знали о трагической истории этого дома.