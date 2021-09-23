​В последнее время все чаще публикуются различные показатели вакцинации от Covid-19, и практически ни один из них не льстит нашему государству. Например, в то время как во многих странах Европы число вакцинированных жителей в возрастной группе старше 60 лет приближается к ста процентам, у нас вакцинировано лишь немногим более половины людей этого возраста. Кажется, ситуация хуже только в Болгарии и Румынии.

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Уйти на пенсию на данный момент можно по достижении 64 лет, при этом средняя продолжительность жизни в Латвии - 73 года. То есть государству нужно содержать каждого пенсионера примерно десять лет. Средняя пенсия в стране превышает 400 €, что в среднем составляет 4800 € в год, а пенсию по возрасту на данный момент получают более 440 тысяч жителей. Таким образом, в год пенсии обходятся государству более чем в два миллиона евро.

В то же время известно, что вакцины в 11 раз уменьшают риск заболевания, а дельта-штамм вируса особенно тяжело поражает именно людей в возрасте и без вакцины они будут практически полностью незащищенными. Кому выгоднее всего низкое число вакцинированных в возрастной группе старше 60 лет? Разумеется, правящей клике!