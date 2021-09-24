Она немного задерживается на интервью, поскольку младшей дочери-школьнице необходима помощь и в школу нужно привезти спортивную одежду. Для Ольги Камбалы на первом месте обязанности мамы и семья. 13 апреля этого года мать трех дочерей и предпринимательница вышла замуж за известного спортсмена Каспара Камбалу.

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Мы встречаемся в солнечный день бабьего лета на одной из террас на крыше Galleria Riga. С приездом Ольги в воздухе расцветает богатый букет ароматов. Она эффектная и красивая женщина, одежда подчеркивает ее стройные ноги и прекрасный рост.

Во время беседы Ольга поражает искренней открытостью и не стесняется того, что приближается к порогу в 40 лет. На ее руке повязана красная нить из Марокко, где та была освящена. Она предназначена для защиты от злых взглядов посторонних. Такой же оберег Ольга повязала и вокруг руки своего мужа Каспара, ведь, как известно, супруги на данный момент являются одними из самых обсуждаемых в СМИ персон.

KLIK: - О вас в последнее время в СМИ появляются публикации различного содержания, поскольку сейчас мы, телезрители, можем наблюдать за вами на канале STV Pirmā! в шоу "Знаменитости. Без фильтра", хоть и без участия Каспара. А расскажите, какая вы в реальной жизни, когда телекамеры выключены.

Ольга Камбала: - Мне очень не нравится и беспокоит, когда люди пишут, что я "прислужница" Каспара. Хочу внести ясность, что я уже шесть лет работаю самостоятельно. Надо сказать, что я сама себя сделала и начинала с нуля. Много лет назад я и мечтать не могла, что смогу достичь такого уровня своим собственным трудом. Мне ничего не приносили на блюдечке. Это была тяжелая работа. И отвечая на вопрос - да, я крутая!

- Хоть я вас лично и не знаю, мне кажется, что вы порядочная женщина, так как сама растите своих трех дочерей. Для многих женщин, когда формируются новые отношения, дети от предыдущих отношений внезапно становятся как будто бы лишними, они оказываются либо с бабушкой и дедушкой, либо с бывшим супругом.

- Мы с девочками очень хорошо живем. Сейчас живем еще лучше, так как я вышла замуж, но и до этого у нас все было в порядке. Я и представить не могу, чтобы отдать кому-то своих дочек или просить кого-то о чем-то. Это мои дети, о которых заботиться нужно мне. Стоит сказать, что дети были мотивацией, которая не позволила мне сдаться и направляла вперед, чтобы достичь целей.