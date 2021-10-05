Таня Кириллова, или Джессика Лонг - чемпионка без ног, которую в детстве бросили русские родители

В августе этого года американская пловчиха Джессика Лонг стала 14-кратной чемпионкой Паралимпийских игр. За спортсменку болели не только в США, но и в Сибири. Это её родина.

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В ночь с 19 на 20 сентября в Лос-Анджелесе состоялась 73-я церемония вручения телевизионной премии "Эмми". На ней присутствовали актёры Джейсон Судейкис, Кейт Уинслет, Аня Тейлор-Джой, Юэн Макгрегор, Кейли Куоко, Майкл Дуглас и множество других звёзд первой величины.

Среди гостей премии была и американская спортсменка Джессика Лонг, которая позировала фотографам в коротком искрящемся платье, выгодно подчеркивавшем все достоинства её фигуры.