Истории жертв "наркотика изнасилований": Я просто лежала на земле, сил не было, меня тошнило

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Анника вспоминает что, поскольку на следующий день ей надо было идти на работу, она позволила себе выпить за вечер четыре коктейля. Она отправилась танцевать и оставила коктейль на столе без присмотра. "После того, как я вышла из клуба, я мало что помню. Я еще сказала знакомой, что собираюсь уйти, и ушла одна. А она осталась", - рассказывает Анника.

По дороге домой ее внезапно затошнило. Она не могла устоять на ногах, ее начало рвать. В поисках помощи она попыталась написать подруге, но указала неверное местонахождение — голова уже не работала.