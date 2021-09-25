Сб, 25.09.2021
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Истории жертв "наркотика изнасилований": Я просто лежала на земле, сил не было, меня тошнило

ФОТО: Fotomontaaž: Liina Õun

В ночном полумраке никто полностью не застрахован от действий злоумышленников. Участникам вечеринок следует быть осторожными, чтобы в их напиток не попало наркотическое вещество GHB, известное как "наркотик изнасилований" или "колпачки", пишет Rus.Postimees.

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Анника вспоминает что, поскольку на следующий день ей надо было идти на работу, она позволила себе выпить за вечер четыре коктейля. Она отправилась танцевать и оставила коктейль на столе без присмотра. "После того, как я вышла из клуба, я мало что помню. Я еще сказала знакомой, что собираюсь уйти, и ушла одна. А она осталась", - рассказывает Анника.

По дороге домой ее внезапно затошнило. Она не могла устоять на ногах, ее начало рвать. В поисках помощи она попыталась написать подруге, но указала неверное местонахождение — голова уже не работала.

"Глаза затуманились, и я не могла никому позвонить. Я просто лежала на земле, беспомощная, меня тошнило", - говорит Анника. К счастью, ей пришли на помощь проходившие мимо знакомые. На следующий день ей было плохо. Она говорит, что обычно после четырех коктейлей у нее такого состояния не возникало.