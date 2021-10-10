Единственная ниточка – связка ключей. У полиции появились первые зацепки по делу об убитой 30 лет назад

Год назад полиция для нового рассмотрения нераскрытых дел специально выделила некоторые ресурсы отдела по расследованию убийств. Это означает, что предпринимаются попытки раскрыть старые, вызывающие вопросы убийства. "Настало время, чтобы поставить точку в старых делах", – сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре в передаче Ringvaade.

Этим летом во время раскопок на улице Раудтеэ в таллиннском районе Нымме были обнаружены останки молодой женщины. "Строители остановили свою деятельность и позвонили по номеру 112. Приехала полиция с экспертами, и мы вместе начали копать по миллиметру", – объясняет Тамбре.