Пн, 27.09.2021
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Гидрограф: Мы сделали очень детальный снимок обломков "Эстонии"

Гидрограф Пеэтер Удэ.

ФОТО: Madis Veltman

Гидрограф Пеэтер Удэ доволен снимком парома "Эстония", который техника исследовательского судна может сделать с морского дна, пишет Rus.Postimees.

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"Все-таки работа есть работа. Самые интересные районы - это те, которые летом мало посещали. Поскольку сегодня используется один из лучших аппаратов Teledyne, четкость и чистота изображения очень хорошие. Мы получили очень подробную картину места кораблекрушения", - сказал Удэ радио Kuku.

По словам Удэ, по сравнению с летом место крушения осталось примерно там же. В случае предыдущих исследований, между которыми проходили более длинные интервалы, были замечены движения. "Но этих осенних бурь еще не было", - отметил он.