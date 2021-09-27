Гидрограф: Мы сделали очень детальный снимок обломков "Эстонии"

"Все-таки работа есть работа. Самые интересные районы - это те, которые летом мало посещали. Поскольку сегодня используется один из лучших аппаратов Teledyne, четкость и чистота изображения очень хорошие. Мы получили очень подробную картину места кораблекрушения", - сказал Удэ радио Kuku.

По словам Удэ, по сравнению с летом место крушения осталось примерно там же. В случае предыдущих исследований, между которыми проходили более длинные интервалы, были замечены движения. "Но этих осенних бурь еще не было", - отметил он.