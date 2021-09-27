Гидрограф: Мы сделали очень детальный снимок обломков "Эстонии"
Гидрограф Пеэтер Удэ доволен снимком парома "Эстония", который техника исследовательского судна может сделать с морского дна, пишет Rus.Postimees.
Гидрограф Пеэтер Удэ доволен снимком парома "Эстония", который техника исследовательского судна может сделать с морского дна, пишет Rus.Postimees.
"Все-таки работа есть работа. Самые интересные районы - это те, которые летом мало посещали. Поскольку сегодня используется один из лучших аппаратов Teledyne, четкость и чистота изображения очень хорошие. Мы получили очень подробную картину места кораблекрушения", - сказал Удэ радио Kuku.