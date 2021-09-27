Цены на электричество и газ больно ударят по нашим кошелькам

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Времена стабильных цен на электроэнергию и газ канули в лету, вместе с государственным регулированием. Сейчас регулируется лишь незначительная часть расценок, из которых формируются счета потребителей – тарифы на транспортировку и распределение, а также еще некоторые компоненты, которые рассчитываются по определенной методологии и утверждаются Комиссией по регулированию общественных услуг. Стоимость же непосредственно энергоносителей определяет его величество рынок.

И если посмотреть биржевые цены за последний год, то волосы встанут дыбом. Так, в сентябре 2020 года цена на электричество на NordPool была 39,91 EUR/MWh, в марте 2021 года 43,55 EUR/MWh, а 20 сентября 2021 г – 144,80! Цены выросли в 3 – 4 раза!

Цены на газ на немецкой бирже GASPOOL (Trading Hub Europe) в сентябре 2020 года были 7,89 EUR/MWh, в марте 2021 года 17,73, на сентябрь 2021 г фьючерсы заключали по 43,69 EUR/MWh. Рост – 6-кратный! Но это еще не предел, по последним данным разница уже выросла на порядок: на прошлой неделе цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures достигала 72 – 75 EUR/MWh.

Издержки свободного рынка

Чем же вызван такой резкий скачок? На это повлияло множество факторов: и природа, и погода, и большая политика. Для начала проведем небольшой экскурс в историю и рыночную ситуацию.

В латвийском энергетическом секторе все было просто и прямолинейно, когда в нем царили монополии: электричеством занималось Latvenergo, газовым хозяйством – Latvijas Gāze. Они заключали контракты с поставщиками, развивали инфраструктуру и генерирующие мощности, реализовали свой "товар" потребителям и т.п. Тарифы в монопольных условиях утверждал государственный Регулятор. И были они существенно ниже, чем сейчас.