Эстонцы выманили у авиакомпании сотни тысяч евро
Когда жительница Германии Даниэла решила потребовать компенсацию за отмену рейса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) и подала соответствующее заявление через интернет, к ее удивлению, выяснилось, что такое заявление уже было подано от ее имени и компенсация была выплачена. Это также подтверждала доверенность от имени женщины. Сама немка, конечно, никаких заявлений не подавала. При более тщательном изучении этого дела следы привели в офис на бульваре Рявала в Таллинне, где работали Марко и Аллан, пишет Rus.Postimees.