Вт, 28.09.2021
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Эстонцы выманили у авиакомпании сотни тысяч евро

Иллюстративное фото.

ФОТО: Artur Kuus

Когда жительница Германии Даниэла решила потребовать компенсацию за отмену рейса авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) и подала соответствующее заявление через интернет, к ее удивлению, выяснилось, что такое заявление уже было подано от ее имени и компенсация была выплачена. Это также подтверждала доверенность от имени женщины. Сама немка, конечно, никаких заявлений не подавала. При более тщательном изучении этого дела следы привели в офис на бульваре Рявала в Таллинне, где работали Марко и Аллан, пишет Rus.Postimees.

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Марко и Аллан - не преступники или воры в привычном понимании, которые пополняли свои карманы с помощью мошенничества. Это обычные офисные работники, имеющие среднюю эстонскую зарплату и ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Если говорить точнее, 39-летний Марко и 38-летний Аллан работали в эстонском филиале компании Sutherland Global Service, которая обеспечивает обслуживание клиентов авиакомпании SAS, и SAS является ее единственным клиентом. В частности, сотрудники Sutherland должны рассматривать претензии к авиакомпании в связи с задержкой или отменой рейсов. Сотрудники компании получают претензии о компенсации либо непосредственно от пассажиров SAS, либо от организаций, занимающихся востребованием компенсаций, исследуют обоснованность претензий, и, если претензии обоснованы, уже сама авиакомпания SAS производит выплаты.