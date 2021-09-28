Эстонцы выманили у авиакомпании сотни тысяч евро

Марко и Аллан - не преступники или воры в привычном понимании, которые пополняли свои карманы с помощью мошенничества. Это обычные офисные работники, имеющие среднюю эстонскую зарплату и ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. Если говорить точнее, 39-летний Марко и 38-летний Аллан работали в эстонском филиале компании Sutherland Global Service, которая обеспечивает обслуживание клиентов авиакомпании SAS, и SAS является ее единственным клиентом. В частности, сотрудники Sutherland должны рассматривать претензии к авиакомпании в связи с задержкой или отменой рейсов. Сотрудники компании получают претензии о компенсации либо непосредственно от пассажиров SAS, либо от организаций, занимающихся востребованием компенсаций, исследуют обоснованность претензий, и, если претензии обоснованы, уже сама авиакомпания SAS производит выплаты.