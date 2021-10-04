Пн, 4.10.2021
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Пациентка с коронаосложнениями: я кричу всему миру - люди, вакцинируйтесь!

"Ни в коем случае не стоит слушать антипрививочников, что они там говорят и какие причины приводят. Я была глупой, не прислушалась к себе", - говорит пациентка Зинаида.

ФОТО: Mihkel Maripuu

"На данный момент это самый молодой наш пациент, 25 лет, с глубокой дыхательной недостаточностью. Раньше это был совершенно здоровый молодой человек", - начинает заведующая первым инфекционным отделением Западно-Таллиннской центральной больницы Неле Расманн обход коронавирусного отделения. "Его отец сегодня попал в интенсив третьей степени. Это означает механическую вентиляцию легких, когда в человека вставлена трубка. Такой семейный случай", – охает она.

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Мы приехали в инфекционную клинику, куда кладут таллиннских пациентов с коронавирусом, в поисках ответа на вопрос, чем отличаются симптомы заболевания попавших в больницу привитых и непривитых пациентов. Молодой человек неподвижно спит с маской на лице все то время, что мы находимся в больнице. "В столь молодом возрасте не думаешь о том, что надо привиться, - говорит Расманн. – Он сейчас стабилен, но течение болезни еще не продвинулось так далеко, чтобы мы могли сказать, что он спасен. Он тяжело стабилен".

Врач не может сказать, почему такой молодой человек находится в столь тяжелом состоянии. "У некоторых эта болезнь проходит очень легко, но у кого-то вызывает летальную кислородную недостаточность или повреждение легких, так что дальнейшее качество жизни под вопросом", - говорит Расманн. Инфекционист отмечает, что, если у молодых людей возникает тяжелая дыхательная недостаточность, болезнь прогрессирует очень быстро и в течение нескольких дней они могут оказаться на дыхательном аппарате.