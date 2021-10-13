"Родители поднимали детей на плечи, чтобы им было видно". Резня у гаражей в Каунасе

В первые годы нацистской оккупации во время Второй мировой войны во многих крупнейших городах Европы против евреев были направлены шествия, возникали антисемитские инциденты и нередко местные жители устраивали резню и погромы. Литовский Каунас стал одним из городов, где состоялось уму непостижимое победное шествие жестокости.

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Резня у гаражей Лиетукис на самом деле произошла еще до того, как нацисты оборудовали свое управление, и в ходе нее были публично унижены и убиты от 40 до 60 человек. Сначала евреям сказали днем собраться на площади у гаражей на проспекте Витаутаса, 43, находящейся в самом центре города. Там в окружении толпы их унизили и убили довольно варварскими методами - кого-то ударом лопаты по голове, других - ударом металлического прута.

Литовских детей поднимали на плечи, чтобы им были лучше видны кровавые картины, которые один немецкий начальник позже описал как самое ужасающее событие, которое он пережил в двух мировых войнах.

На одной из множества фотографий резни виден блондин, молодой человек в возрасте примерно 25 лет, который, опираясь на деревянную колотушку, переводит дыхание. У его ног лежат пятнадцать или двадцать умирающих людей или уже трупов. На лице видна усталость, однако сильнее всего - гордость.