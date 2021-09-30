12 августа 1985 года из аэропорта Ханеда в Токио в международный аэропорт Осаки вылетел рейс японской авиакомпании под номером 123. В самолете находились самые разные люди - предприниматели, семьи с детьми, возвращавшиеся из токийского Диснейленда, и просто люди, навещавшие в Токио родственников. Спустя 12 минут после взлета, когда самолет достиг высоты 7300 метров, у него оторвался хвост.

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49-летний пилот самолета Масами Такагама сообщил о технических проблемах с самолетом уже вскоре после взлета. Он сообщил, что открылась одна из дверей самолета, поэтому летательный аппарат резко теряет высоты. Спустя мгновение он сообщил, что самолет не контролируется, а также о том, что он не знает, где они находятся.

Еще раз стоит отметить, что самолет был полон пассажиров, в большинстве - японцев, направлявшихся на религиозный фестиваль в Обоне. В самолете были и двенадцать младенцев.

Наземный центр управления разрешил аварийную посадку на находящейся неподалеку базе воздушных сил США, однако из-за ошибки в коммуникации этого не произошло и пилоты утвердительного ответа не получили. Когда у Такагамы снова спросили, хочет ли он вернуться в аэропорт Токио, он ответил "да".