Филадельфийский эксперимент стал одной из самых необычных теорий заговора Второй мировой войны всех времен, однако есть ли в нем хоть крупица правды?

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В 1943 году на Филадельфийской судоверфи был закончен заказанный военными США корабль-эсминец Eldridge. На нем при большой секретности были созданы и несколько довольно интересных устройств, среди которых были и чрезвычайно секретные генераторы, якобы способные сделать корабль невидимым для противника.

Когда последний генератор был помещен на свое место, команда корабля готовилась к тестам системе. Когда генераторы включили, при свете дня находящийся посреди судоверфи корабль объяло зеленоватое мерцание. Вскоре после этого на глазах команды корабль полностью растворился в воздухе.

Свидетели на Норфолкской судоверфи в Вирджинии сообщили, что филадельфийский корабль внезапно появился в ее водах. Спустя несколько часов он снова появился в Филадельфии.