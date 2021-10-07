Десятилетиями благосостояние и жизнь советских граждан зависели от капризов псевдоученого Трофима Лысенко. Он считал, что может повелевать силами природы и заставлять растения цвести даже зимой.

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Лысенко считал, что растения и семена можно подчинить, научить их следовать принципам социалистов. Его теория, позднее названная лысенкоизмом, рассказывала, что можно заставить семена не только "воевать" и "соревноваться" друг с другом, но и сотрудничать между собой - прямо как людей.

Он использовал марксистский материализм, предусматривающий, что условия, в которых оказывается индивидуум, диктуют его поведение и реакции. Лысенко верил, что растения и животных тоже можно контролировать и изменять как придет в голову.

В 1927 году казалось, что теории Лысенко правильные, в частности, зимой вырос посаженный им горох. Он считал, что "научил" горох расти даже зимой, просто подвергнув его холоду.

В газете коммунистической партии "Правда" сразу же была опубликована прославляющая его статья, в которой было упомянуто, что бедности и голоду придет конец, так как ученый даже зимой может сделать поля цветущими и зелеными.

То, что Лысенко на самом деле "открыл", - это хорошо известный процесс, когда сильный холод вынуждает семечко прорастать. Российские крестьяне и крестьяне всего мира делали это десятилетиями, однако Лысенко утверждал, что именно он это придумал, и гордился этим в газетах.