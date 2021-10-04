В Риге появится балтийское крыло международного клуба венчурных инвесторов Angelsdeck — это даст возможность латвийским стартапам привлекать дополнительное финансирование. Инициатор идеи — ИТ-бизнесмен и венчурный инвестор Кирилл Голуб — рассказал журналу Klik, как оценивают проекты, как происходит само финансирование и почему яркая идея не всегда самая выигрышная.

Для абонентов

Самое главное:

Чем уникален клуб венчурных инвесторов Angelsdeck?

В каких сделках заинтересован Angelsdeck?

Как латвийскому стартапу получить финансирование?

Почему люди важнее идеи? Как оценивают стартапы

"Сколько ты стоишь": принципы частных инвесторов

"Убийца копирайтеров" и другие интересные стартапы

Angelsdeck — очень интересное, во многом уникальное сообщество. Изначально оно строилось русскоязычными основателями как некий аналог американского AngeList (самого популярного в мире сообщества частных венчурных инвесторов), но потом стало в чем-то шире.

Идея простая: большая группа частных инвесторов рассматривает потенциальные сделки членов своего же клуба, что важно — каждая сделка поддерживается деньгами самого бизнес-ангела, который предлагает эту сделку клубу.

Это очень важное различие, потому что количество брокеров и инвестиционных агентов, которые приносят идеи, настолько большое, что если все их рассматривать — не хватит никакого времени.

А вот если вы приходите ко мне и говорите: у меня есть классный стартап, и я туда сам инвестирую 10 тысяч евро — присоединяйся, то здесь уровень доверия совсем другой.

Во-первых, вы мне не принесете таких проектов сразу 10 — вы их просто не сможете все профинансировать.

Во-вторых, это ваша собственная ставка на будущую сделку, и теперь я доверяю не только сделке, но и вам. Учитывая, что в балтийских странах достаточно много русскоязычных (а клуб задумывался как русскоязычный) бизнесменов, предпринимателей, инвесторов, я надеюсь, это будет хорошим расширением сообщества в целом.