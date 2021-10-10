Вс, 10.10.2021
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"Ты девушка-охранник?". В пандемию Санта потеряла работу в отеле. И нашла себя

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Был один случай, я работала в офисе, и в здание зашел пьяный мужчина. Я ему сказала, что дальше нельзя. Он сначала не послушал, не обратил внимания. Подумал, просто девушка на ресепшене сидит. Я встала и вышла к нему, он увидел форму охранника. Я говорю: "Покиньте, пожалуйста, здание, потому что вы тут не работаете и вы в нетрезвом виде". И он так посмотрел: "Ты девушка-охранник?". Он, видимо, подумал, если девушка так уверенно вышла к нему, на что она еще способна? Тогда он остановился и ушел. ​

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Санте Петринчике всего 23 года, но у нее уже есть опыт работы охранником в одной из самых крупных охранных компаний Латвии - G4S Latvia. Она не считает свою должность "мужской" и не боится непредвиденных ситуаций на работе.

Почему именно охранник? 

В эту фирму я попала, когда начался коронавирус. Это уже была вторая волна осенью. Я потеряла работу тогда, так как работала в отеле. Начала думать, что мне делать дальше, и увидела объявление на должность охранника. Для меня это был вызов самой себе. Я скинула CV, и мне перезвонили в течение двух часов. Меня взяли на работу охранником на ресепшене.

Я решила попробовать и доказать другим и себе, что всегда можно поменять свою сферу.

Я прошла курсы, получила сертификат охранника и начала работать. 

Я подавала CV, чтобы работать в торговых центрах. Мне кажется, там больше всякого движения. Но меня поставили на офисы, банки, там больше ресепшен и работа с клиентами. Сейчас я - руководитель смены, а с начала сентября я стала руководителем объекта.

Мой рабочий график зависит от объекта, я работала на нескольких. Сейчас у меня смена с 8 до 20 - 12 часов. На моем основном объекте работают 4 охранника одновременно. 4 поста, и каждый на своем месте.

В мои обязанности входит проверка пропусков, мы следим, когда кто-то чужой заходит, что происходит на объекте, а также проверяем материальные ценности и транспорт, который работники оставляют внутри здания. Мы записываем всех, кто заходит без пропуска.

На работу я выхожу в форме, но она немного отличается от той, что носят охранники в торговых центрах. Я ношу белую блузку и темно-синюю юбку или темно-синий костюм. Мне несложно ходить на работу в форме, я воспринимаю ее как часть работы. Я пришла не в удобстве посидеть, а отработать смену. К форме я привыкла.