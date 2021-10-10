"Ты девушка-охранник?". В пандемию Санта потеряла работу в отеле. И нашла себя

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Санте Петринчике всего 23 года, но у нее уже есть опыт работы охранником в одной из самых крупных охранных компаний Латвии - G4S Latvia. Она не считает свою должность "мужской" и не боится непредвиденных ситуаций на работе.

Почему именно охранник?

В эту фирму я попала, когда начался коронавирус. Это уже была вторая волна осенью. Я потеряла работу тогда, так как работала в отеле. Начала думать, что мне делать дальше, и увидела объявление на должность охранника. Для меня это был вызов самой себе. Я скинула CV, и мне перезвонили в течение двух часов. Меня взяли на работу охранником на ресепшене.

Я решила попробовать и доказать другим и себе, что всегда можно поменять свою сферу.

Я прошла курсы, получила сертификат охранника и начала работать.

Я подавала CV, чтобы работать в торговых центрах. Мне кажется, там больше всякого движения. Но меня поставили на офисы, банки, там больше ресепшен и работа с клиентами. Сейчас я - руководитель смены, а с начала сентября я стала руководителем объекта.

Мой рабочий график зависит от объекта, я работала на нескольких. Сейчас у меня смена с 8 до 20 - 12 часов. На моем основном объекте работают 4 охранника одновременно. 4 поста, и каждый на своем месте.

В мои обязанности входит проверка пропусков, мы следим, когда кто-то чужой заходит, что происходит на объекте, а также проверяем материальные ценности и транспорт, который работники оставляют внутри здания. Мы записываем всех, кто заходит без пропуска.