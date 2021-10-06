Латвийского художника Крыса избивали за граффити, за ним охотилась милиция, а он рисовал и менял судьбы людей

Герой рубрики "Как это было: 90-е в Латвии" - латвийский уличный художник Крыс (наст. имя - Вадим Мейкшанс). Именно он считается основоположником граффити в СССР. Он стоял у истоков зарождения хип-хоп-культуры в стране, где царила жесткая цензура. Никто никогда не видел лица Крыса. Он был неуловим, словно популярный ныне Бэнкси! За художником гонялись власти и милиция, и именно его везучесть породила массу баек и легенд.

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В первой части нашей беседы Вадим рассказал, как стал рисовать граффити, увлекся брейк-дансом, слушал запрещенную музыку и снялся у Юриса Подниекса. Напомним, что мы с фотографом оказались в мастерской художника - в Общине евангельских христиан Zilais krusts. Вместе с нами в комнате находится младшая дочь Вадима - она рисует во время всего нашего разговора. "Ну что, продолжим?" - спрашивает он. "Да, конечно", - отвечаю я. После этих слов в помещении потемнело. Тучи затянули небо, и стало отчетливо слышно, как капли дождя ударяются о ветки деревьев, стеклянный карниз и оконное стекло. Вадим поднялся, отошел вглубь зала и включил свет. Комната сразу заиграла новыми красками. На минуту показалось, что предыдущие полчаса мы пребывали в каком-то сне. Настолько яркими и глубокими были эти воспоминания. "Не думал тогда, что я первый и единственный это рисую. Мне просто это нравилось. Меня перло. Я жил этим - это был мой стиль жизни", - продолжает свой рассказ Крыс…

Вадим Крыс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как появилось прозвище Крыс?

Прозвище изначально возникло от мультфильма "Том и Джерри". Когда Вадим ездил в пионерлагеря, он старался смешить девочек и пародировал знаменитого мышонка Джерри. За то, что парень был веселым и всех смешил, он и получил прозвище Мышь. Называть Джерри тогда его никто не мог, потому что учителя запрещали использовать иностранные слова.

На уроках Вадим вел себя неспокойно, придумывал различные шалости - "создавал движ". Больше всего доставалось его однокласснику Гере Овсянкину. Он реагировал на шутки остро, что Вадима еще больше заводило. После очередной шутки Гера повернулся и сказал: "Ты не Мышь, ты - Крыс". Так это и прижилось.

Вадим Крыс ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Андеграунд пришел в поп-культуру

Вадим подчеркивает, что граффити и хип-хоп-культура так и остаются его образом жизни. По его словам, в советское время было какое-то ощущение "сжатости времени", некой насыщенности. К примеру, каждый месяц в каком-нибудь из городов СССР проходил фестиваль. Крысу звонили на домашний телефон и приглашали принять участие: "Говорили, что оплатят мне дорогу и еду, лишь бы я приехал. А потом стало по 2-3 фестиваля в месяц. За счет этого уже можно было жить!".

Художник помнит этот переходный момент, когда субкультура стала востребованной в обществе и насколько общество стало заинтересовано в происходящем.

В 1987 году в Риге он с единомышленниками организовал 3-дневный фестиваль. Зал был переполнен. Билеты мгновенно раскупались: "Это так люди хотели посмотреть на брейкеров. Там были танцы и музыка. Все с профессиональными номерами и программами".

Были собраны "сливки со всего СССР" - лучшие представители в жанре хип-хоп-культуры. На подобных фестивалях Крыс пересекался с Пресняковым и другими звездами. Популярные люди того времени окунались в этот мир и искали в нем что-то новое для себя, чтобы потом использовать в своих коммерческих поп-проектах.

Одежда - это принадлежность к субкультуре

В конце 80-х и начале 90-х были распространены "черные рынки" пластинок, кассет, бобин и одежды. Ты мог покупать или обменяться чем-то. Там меняли и приобретали майки, джинсы, кроссовки и многое другое: "Тогда же этого в магазинах не было. А на черных рынках тоже бывали облавы! О, это была целая эпоха... В каждой республике СССР был цвет своей нации".

Каждый человек одевался не просто модно и стильно, а было необходимо так одеться, чтобы из толпы можно было сразу определить, к какой субкультуре ты принадлежишь: по "фишечкам", деталям и элементам в одежде можно было понять, кто перед тобой - музыкант, рокер, панк, хиппи и т. д.

"Подойдешь к человеку и не ошибешься! Это очень помогало в путешествиях по стране. Везде можно было встретить "своего", - отмечает Вадим.

Определить его помогала одежда. Вадим заводил с ним ("своим") разговор, а когда тот узнавал, что Крыс - автор граффити, тогда его уже приводили в местную тусовку.

"Было очень важно аккуратно подойти к выбору человека из толпы, ведь в каждой подобной тусовке были стукачи. Они работали с властями. Ты должен был чувствовать людей. В чем был цимес Советского Союза? Не было разделения на субкультуры!" - подчеркивает Вадим.

Все неформалы объединялись в "альтернативную систему" в противовес советскому режиму. Во всех андеграундных течениях того времени Крыса знали.

Галерея: Крыс (Вадим Мейкшанс)

Как Вадим путешествовал по стране?

Он брал дротик и кидал в карту СССР на стене своей комнаты. Куда попадал - туда и ехал. Брал свой пакет с красками и "зайцем" отправлялся в незнакомый город. Родители этого не знали, они запирали его, но он убегал - спускался через балкон.

Мама-педагог долгое время даже не догадывалась, чем занимается ее сын. Лишь в конце 90-х из первых интервью Крыса она узнала о том, что с ним происходило. Женщина была шокирована и отметила, что если бы знала правду, то никогда бы его никуда не отпустила.

Вадим хорошо помнит, как он возвращался порой домой в 6 утра весь в краске, но со счастливой улыбкой, а иногда и побитый с синяками и кровоподтеками после встречи с бандами или милицией, а мама тем временем терпеливо ждала его у окна.

"У меня до сих пор осталась эта привычка - ждать своих близких и смотреть в окно", - говорит Вадим и подходит к дочери.

Он наклоняется и рассматривает рисунки девочки. Вадим нежно гладит малышку по голове, достает с полки коробочку с циркулями и линейками: "Ты можешь еще вот это использовать". - Мама видит меня и говорит: "Пришел мой охламон!" - а я, к примеру, избитый ментами. - Да, за тобой же милиция охотилась! - восклицаю я, не заметив, что от волнения перешла на "ты". - О, это целая история…

Вадим Крыс с дочерью ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В чем была идея граффити во времена СССР?