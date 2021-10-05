Вт, 5.10.2021
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Границы - для слабаков ⟩ Иракский нелегал прибыл в Таллинн из Багдада через Беларусь всего за пять дней

Прикрепленный к багажнику BMW велосипед давал возможность заявлять, что люк багажника так просто не открыть

ФОТО: Kohtutoimik

Волна миграции на латвийско-литовскую границу, организованная белорусскими властями, уже давно стала проблемой и для Эстонии, что ясно продемонстрировал в конце августа иракец Абдулла, которому потребовалось всего пять дней, чтобы нелегально добраться до Таллинна из Багдада. Самая большая задержка за время его пути произошла, когда он уже тайно пересек границу из Беларуси в Латвию и два дня ждал в лесу, когда его заберет машина, пишет Rus.Postimees.

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Ранним утром 31 августа патрульный полицейский Михкель проводил рутинную проверку в зоне ожидания терминала D в Таллиннском порту. В 6:15 его внимание привлек белый BMW с финскими номерными знаками, за рулем которого сидел темнокожий мужчина. Михкель попросил его показать документы, и выяснилось, что машиной управлял 35-летний гражданин Ирака Али Ахмед Кусаир. Михкель попросил Кусаира открыть заднюю левую дверь машины и, заглянув внутрь, увидел в багажнике большой чемодан, автомобильную шину и светлое одеяло.

Полицейский попросил водителя открыть багажник. Водитель возражал и пытался объяснить, что не может открыть люк, потому что к нему прикреплен велосипед, снимать который сложно и долго. Полицейский не стал спорить и велел мужчине опустить задние сиденья.