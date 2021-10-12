Ее бизнес в пандемию спасли… тапочки! История Мишель Шехуриной

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Маленькая команда, создающая обувь и аксессуары бренда, состоит всего из пяти человек. В начале пандемии и локдауна, по словам Мишель, "немного взгрустнулось", но затем пришла она. Идея. В итоге компания не просто пережила пандемию, но и смогла выйти из нее победителем - с оборотом 20 тысяч евро в начале лета этого года. Что для компании, по признанию предпринимательницы, - хороший результат.

В свою очередь, об обуви, которую носят американские инфлюенсеры, знают в Риге не все, еще меньше - покупают. "На данном этапе у нас больше клиентов не из Латвии. Отсюда, ну, может, 10%", - говорит Мишель.

Чем не повод исправиться и познакомиться ближе с Мишель и ее творением?!

Серия статей RUS TVNET "Я так хочу!" о сильных женщинах. Кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!

О чудо-тапочках, своем бренде, новом стартапе, сравнении со знаменитой сестрой и прочих успехах - далее от лица Мишель.

О себе и бренде

ФОТО: Из личного архива Мишель Шехуриной

Мой самый старый проект - это Tooche. Бренду уже 6 лет. Мы его основали в 2015 году, делаем обувь, тапочки и сумки.

Также сейчас у меня новый стартап - делаем кожу из картофельных листьев и технической конопли - батватекс (англ. - batwatex).

А еще я 9 лет преподаю математику и экономику. Да, я - человек-совмещение. Преподавать начала в 18 лет, чтобы заработать деньги на учебу. Также год я проработала в школе экономики, но как бы с таким лицом достаточно тяжело это делать в старших классах (смеется). Ну и вообще мне не нравится преподавать в школе на большую аудиторию, а вот с учениками частно работать - нравится. Но я не рекламирую себя как преподавателя. Меня как-то сами находят по сарафанному радио, и для меня это больше не ради денег, это - хобби.

Платье Кати и сумочка Мишель на одном из показов Рижской недели моды ФОТО: Из личного архива