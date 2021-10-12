Ее бизнес в пандемию спасли… тапочки! История Мишель Шехуриной

Домашние тапочки с ярким помпоном, стартапы, экономика, дизайн, забота об окружающей среде и даже виолончель - это далеко не все грани личности 27-летней Мишель Шехуриной, основательницы бренда обуви и аксессуаров Tooche из Риги.
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Маленькая команда, создающая обувь и аксессуары бренда, состоит всего из пяти человек. В начале пандемии и локдауна, по словам Мишель, "немного взгрустнулось", но затем пришла она. Идея. В итоге компания не просто пережила пандемию, но и смогла выйти из нее победителем - с оборотом 20 тысяч евро в начале лета этого года. Что для компании, по признанию предпринимательницы, - хороший результат.
В свою очередь, об обуви, которую носят американские инфлюенсеры, знают в Риге не все, еще меньше - покупают. "На данном этапе у нас больше клиентов не из Латвии. Отсюда, ну, может, 10%", - говорит Мишель.
Чем не повод исправиться и познакомиться ближе с Мишель и ее творением?!
Серия статей RUS TVNET "Я так хочу!" о сильных женщинах. Кто такая сильная женщина? Военнослужащая в форме? Пилот самолета? Да! Но еще и женщина, которая посвятила всю себя детям, нашла себя в науке, и даже та, кто просто танцует на пилоне, не боясь осуждения окружающих. Сильная женщина - та, которая, несмотря на любые препятствия и стереотипы, не боится идти вперед и делать так, как того хочет именно она!
О чудо-тапочках, своем бренде, новом стартапе, сравнении со знаменитой сестрой и прочих успехах - далее от лица Мишель.
О себе и бренде
Мой самый старый проект - это Tooche. Бренду уже 6 лет. Мы его основали в 2015 году, делаем обувь, тапочки и сумки.
Также сейчас у меня новый стартап - делаем кожу из картофельных листьев и технической конопли - батватекс (англ. - batwatex).
А еще я 9 лет преподаю математику и экономику. Да, я - человек-совмещение. Преподавать начала в 18 лет, чтобы заработать деньги на учебу. Также год я проработала в школе экономики, но как бы с таким лицом достаточно тяжело это делать в старших классах (смеется). Ну и вообще мне не нравится преподавать в школе на большую аудиторию, а вот с учениками частно работать - нравится. Но я не рекламирую себя как преподавателя. Меня как-то сами находят по сарафанному радио, и для меня это больше не ради денег, это - хобби.
Я помогала сестре*, но никогда не хотела связывать себя с модой: не то чтобы это было мне как-то особо интересно. Уже после школы начала работать, а на втором курсе университета познакомилась с другим латвийским дизайнером, которая тоже делала обувь, и мы начали вместе работать. Я всегда была по финансовой части, дизайном не занималась. Потом, в 2015 году, та компания закрылась, и я поняла, что мне нравится тема обуви, и было уже много знаний, как ее делать. Так я основала с мужем собственный бренд.