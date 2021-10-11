Белорусская ИТ-отрасль покоряет мир: страну называют "Кремниевой долиной Восточной Европы", а стартапы с белорусскими корнями известны каждому — мессенджер Viber, приложения MSQRD и Flo, игра World of Tanks и другие. Эстония тоже считается кузницей перспективных ИТ-проектов — количество т. н. "единорогов" на душу населения в стране больше, чем где-либо в Европе. Почему соседям удается то, чего пока не может достичь Латвия? Об этом журналу Klik рассказал ИТ-бизнесмен и венчурный инвестор Кирилл Голуб.

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Кирилл Голуб Эксперт американского инвестиционного фонда PeakSpan Capital

Член международного бизнес-клуба Сhanger

Член правления Белорусской сети бизнес-ангелов

Член-учредитель Литовской сети бизнес-ангелов

Сооснователь компании Aheadworks

"Есть и то, и другое": чем Эстония интересна для инвесторов

Многие литовцы и латыши в кулуарах продолжают искать ответ на вопрос: как эстонцам при столь маленькой численности населения страны удалось не только построить конкурентоспособную экономику (тут как раз многое объяснимо — близость к Финляндии, какие-то цепочки научно-производственные и торговые), но и стать нацией, у которой количество классных стартапов и инновационных компаний на единицу населения такое же, как в Израиле, если не больше? Они и сами не знают точного ответа!

Кирилл Голуб, ИТ-бизнесмен и венчурный инвестор ФОТО: Из личного архива

Инвестор — это не тот человек или структура, что сидит на мешке с деньгам. А тот, кто знает, как сидящего на мешке с деньгами познакомить со стартапом и убедить вложить в него, а стартап, соответственно, убедить взять из этого денежного мешка.

В Эстонии есть и то, и другое. Туда охотно едут и предприниматели, которые запускают новый бизнес — они инкорпорируют его туда с удовольствием. И туда же приезжают скауты венчурных и private equity фондов, которые ищут интересные объекты для инвестиций.

"Латвии нужна свежая кровь"

Плюс к тому в Эстонии активное движение. Например, у вас нет стартапа, а у меня есть. Посидев со мной в одной комнате, вы тоже неизбежно захотите запустить свой стартап. Парадоксально, но в Эстонии небольшое количество людей способствует тому, что этот вирус идеи открытия собственных компаний передается быстрее.

В Латвии сообщество стартапов не очень активное, а что еще хуже — очень небольшое. Но мы это исправим! Не секрет, что импульс развитию венчурной экосистемы в Латвии дают те, кто сюда приезжает — в отличие от Эстонии. Эстонцы запускаются сами, а латвийским стартапам нужна свежая кровь извне.

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