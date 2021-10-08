"Кариньш, Левитс, вы негодяи!", "Павлютсу нужно сидеть в тюрьме!", "Когда наконец Голубева что-то сделает с белорусской границей?", "Где новые поезда, Линкайтс?", "Пабрикс, работай лучше, а не фотографируйся!", "Рейрс вообще лох!" - такие и тысячи подобных реплик в последнее время стали уже не только регулярными, но практически ежедневными. И звучат они не только от клоунов-популистов, но и от вполне нормальных и понимающих, просто уставших от происходящего вокруг людей.

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И я устал, и наблюдая, что комментариев в Facebook больше, чем картошки между рядами во время сбора урожая картофеля, руки серьезно опустились. И у меня за пазухой есть пара, мягко говоря, крепких слов Рейрсу и еще нескольким министрам, не говоря о депутатах Сейма, о которых можно было бы написать книгу.

Выражение собственного недовольства - абсолютно нормальное явление, однако хотелось бы, чтобы его необходимость все оценивали немного тщательнее. Не поймите неправильно - если правительство делает что-то действительно идиотское, на это определенно нужно указать. Но все обвинения в абсолютно бессмысленных мелочах приближают нас к куда более глубокой навозной яме.