Каждого четвертого человека во время жизни затрагивает какое-то психическое расстройство, например, депрессия или тревога, которые не тревожат нас неделю или две, а довольно часто ломают жизнь на несколько лет. И застрагивают вместе с собой и жизни близких. Психиатр Мари Лиса Ланету дает советы о том, что каждый может сделать, чтобы спасти себя, если возникает ощущение, что падаешь в невидимый, разрушительный капкан.

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Это могло бы быть что-то чрезвычайное, но нет: женщина с высшим образованием, которой уже за 40, идет с визитом к психиатру, жалуясь на плохое самочувствие и проблемы со сном. На самом деле она спит столько, сколько необходимо, 7-9 часов, однако проснувшись, она чувствует, что не отдохнула. Полисомнография подтвердила, что все в порядке.

Психиатр расспрашивает ее о настроении. Женщина говорит, что ее уже долгое время мучают чувство вялости и подавленность; нет никакой энергии или горения; она уже начала избегать встреч с друзьями, и все остальные внерабочие занятия ушли на второй план. Недовольство возобладало: она считает себя ленивой, винит себя, самооценка упала. Пришли тревога, давление и страх, что не сможет справиться с работой и обязанностями. Она заметила, что ухудшились способности концентрироваться, и что она чаще допускает ошибки.

Это уже ощущается и чисто физически. Периодически она чувствует уколы в груди, нехватку дыхания. Однако врачи никакого заболевания у нее так и не нашли.

Единственное, что помогало (не считая антидепрессантов, которые она ранее принимала два-три раза, каждый раз на протяжении полугода), - это пара бокалов вина по вечерам, которые помогали расслабиться и даже улучшить настроение.