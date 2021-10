"Забудьте Covid-19! Нас косит куда более коварный недуг!"

Psühhiaater Mari-Liis Laanetu oma kabinetis: «Ärevushäirete puhul on tavaline, et seni, kui tööl on kiire, tuntakse, et kõik on normaalne. Aga kui minnakse koju ja saabub aeg lõõgastuda, on järsku kõige halvem olla.» ФОТО: Madis Veltman