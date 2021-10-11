Офшор Зеленского и латыши, которые его обслуживали: что открыло "досье Пандоры"

Обнародовано "досье Пандоры" - на данный момент самое объемное собрание офшорных документов, которые на протяжении года анализировали 650 журналистов. В документах появляются имена нескольких выдающихся восточноевропейцев - как приближенные к Владимиру Путину лица, так и президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Связанный с Зеленским офшор основало латвийское предприятие.

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Числа впечатляют - почти 12 миллионов документов, или 2,92 терабайта данных, утекших у 14 поставщиков финансовых услуг. В прошлые разы - подразумеваются "Панамские документы" от 2016 года и "Райские документы" от 2017 года - информация утекала из одной или двух фирм.

"Досье Пандоры" раскрывает тайные сделки и богатства более 330 политиков и чиновников (которые в целом представляют 90 государств), которые те пытаются скрыть от глаз общественности. Среди них - 35 нынешних и бывших глав государств. Широко представлена Восточная Европа - главным образом Россия и Украина, однако не только. В документах можно найти и много прославленных личностей их Африки, Южной Америки и других регионов мира.

Запад представляет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который после завершения политической карьеры начал заниматься сделками с недвижимостью и в 2017 году приобрел зарегистрированную на Британских Виргинских островах фирму Romanstone International Ltd, которой принадлежало здание в Лондоне стоимостью 8,8 миллиона долларов. До этого внештатная фирма принадлежала семье министра промышленности и туризма Бахрейна Зияда бин Рашида Аль-Зияни. Оформив сделку таким образом, было сэкономлено более 400 000 долларов, которые иначе были бы уплачены в виде налогов, подтвердили изданию The Guardian эксперты.

В свою очередь, управляющие собственностью королевы Великобритании Елизаветы II в августе 2018 года за 66,5 миллиона фунтов приобрели восьмиэтажное здание в эксклюзивном районе Лондона у базируемой на Британских Виргинских островах фирмы Hiniz Trade & Investment, принадлежавшей первой семье Азербайджана - Алиевым.

Бывший министр финансов Франции и экс-глава Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан через базируемую в Марокко фирму получал вознаграждения в размере миллионов долларов от российского гиганта "Роснефть", китайского авиационного конгломерата HNA Group и других предприятий за консультации по уходу от налогов.

Латыши помогали скрывать истинных владельцев