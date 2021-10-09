Есть ли секс на Марсе? Что говорит наука о возможности размножения в космосе

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на МКС, по поводу чего в сети появилось множество шуток — а будут ли снимать постельные сцены? Шутки шутками, а вопрос, возможен ли в космосе половой акт, интересен с научной точки зрения. Рассказываем о том, что может препятствовать размножению в условиях невесомости.

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В 2015 году Pornhub запустил сбор средств на краудфандинговой платформе — целью было создание первого "фильма для взрослых" в космосе. Проект назывался Sexploration и планировал собрать около 3 млн евро. Это "миссия, которая бросает вызов гравитации, творит историю и расширяет границы межгалактической сексуальности", уверяли авторы кампании. Увы, проект собрал всего 6% от необходимой суммы. "Увы" — потому что, случись подобная миссия, наш текст сегодня бы строился не на гипотезах, а на реальном эксперименте. Но и гипотезы заслуживают внимания.