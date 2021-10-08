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Литовский эксперт: выход LIDL на латвийский рынок вызовет ценовые войны, а RIMI потеряет долю рынка

Открытие Lidl

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Свершилось историческое событие, призванное стать новой вехой в латвийском ритейле: распахнул свои двери легендарный немецкий гигант LIDL, инвестировавший в развитие торговой сети 200 млн евро. Пока дискаунтер лишь расправляет свои крылья, однако дальше, судя по всему, события будут развиваться по литовскому сценарию, где за 5 лет работы LIDL стал весомым игроком. Итак, что ждет латвийских потребителей и рынок? Поможет ли "явление LIDL народу" обуздать инфляцию и дикий рост цен? Что противопоставят дискаунтеру старожилы рынка? RUS TVNET побеседовал с литовскими экспертами, а также с представителями латвийских торговых сетей.

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О том, что немецкий LIDL намерен занять место под солнцем и на латвийском рынке, стало известно еще в 2017 году: логичное продолжение экспансии в Балтию после начала работы в Литве в 2016 году. И уже с прошлого года, когда в столице и регионах стали возводиться магазины новой торговой сети, а в Риге заработал логистический центр, в который немцы вложили 55 млн евро, латвийцы с нетерпением ждали, когда же наконец распахнутся двери и народ сможет приобщиться к товарам "немецкого качества". Увы, пандемия внесла свои корректировки, и долгожданная премьера состоялась только сейчас, 7 октября.

Еще задолго до открытия покупатели стали стекаться к 15 магазинам в Риге, Лиепае, Вентспилсе, Тукумсе, Елгаве, Огре, Валмиере, Екабпилсе, Резекне и Даугавпилсе. Благо дискаунтер загодя запустил рекламу заманчивых вкусняшек и товаров для домашнего обихода. Тут вам и курочка за 1,15 евро за кило, и бананы за 0,39 евро, и кожаные ботинки за 19,99 евро, и наборы инструментов для домашних умельцев. К слову, акция инициировала настоящую "банановую войну" - Maxima в спешном порядке снизила цены на ароматные плоды тоже до 0,39 евро, а Rimi пошел еще дальше - цена упала до 0,29 евро. Таким образом, экзотические фрукты стали стоить в нашей стране дешевле картошки, а жители получили возможность пополнить запасы углеводов и усилить выработку "гормонов счастья".

И вот двери открылись! Очередь растянулась аж на квартал - прямо как в мавзолей Ленина в старые добрые времена. Бойкие работники LIDL сноровисто курировали процесс, так что у дежуривших неподалеку полицейских никаких нареканий к соблюдению правил эпидемиологической безопасности не возникало.

Ассортимент действительно достойный. Так что тем, у кого магазин в шаговой доступности, очень повезло.

Цены на повседневные товары - хлеб, молоко, кефир и т. п. - такие, как были лет 10-15 назад, когда латвийцы еще расплачивались латами.

На хлеб они начинаются с 0,19-0,33 евро, на молоко - с 0,39 евро, на кефир - с 0,53 евро, на творог - с 0,49 евро (180 граммов). Недорогая птица: куриное филе стоит 3,89 евро за килограмм, упаковка куриной печени - около 0,60 евро. Овощи и фрукты отборные и красивые. Неплохие чаи за весьма скромную цену - 0,89 евро за 50 пакетиков. А пачку печенья к чаю можно купить за 0,29 евро.

Гурманы впадут в экстаз от выбора сыров - он очень богатый. 200-граммовая упаковка сыра Brie - настоящего, французского - стоит всего 0,99 евро, причем не по акции.

Первые покупатели налегали на акционных курей - здоровенных, с толстенькими ляжками, практически в каждой тележке лежала аппетитная упаковка филе лосося, брали скумбрию по 3,99 евро за килограмм.

Многие покупали растительное масло в 3-литровых бутылках, соки, горошек. Бананы, к слову, не особо жаловали: благо конкуренты за три дня уже обкормили всех досыта. Зато ананасы были тоже почти у каждого первооткрывателя.

Так что за 35 евро можно было покинуть магазин с двумя пакетами отборных продуктов: мясом, рыбой, ветчинами и колбасами, сырами разных видов, йогуртами, да еще и с бутылкой виски в придачу.

Козыри LIDL

Понятно, что пока LIDL с его 15 магазинами выглядит весьма скромно на фоне лидеров рынка: у Maxima Latvija около 180 магазинов (оборот в 2020 году составил 878 млн евро, что на 5% больше, чем в 2019 г), а у Rimi Latvia – более 130 супермаркетов (оборот 946,51 млн евро, +3,2%). Сколько торговых точек немцы откроют в ближайший год, компания пока не оглашает, сообщая только, что на ряде объектов в Риге и других регионах Латвии ведутся активные строительные работы. Но то, что LIDL нацелен на активный рост, сомнений не вызывает. И козырей у компании для того, чтобы успешно развернуться на латвийском рынке и потеснить других игроков, более чем достаточно. Перечислим их:

Во-первых, масштабы материнской компании. Оборот Schwarz Group в 2020 финансовом году достиг 125,3 миллиарда евро. Сейчас в Lidl работает более 341 000 человек в 32 странах мира. Lidl имеет более 11 550 магазинов и 200 логистических центров. По выручке это крупнейший розничный торговец в Европе и четвертый по величине в мире.

Во-вторых, обширный ассортимент товаров под частной торговой маркой. Благодаря своим габаритам и развитой системе логистики компания имеет беспрецедентные возможности для развития Private label: может выбирать самых лучших производителей и заключать самые выгодные договора. LIDL может себе позволить выпускать под частной торговой маркой все - и кухонную технику, и спальные принадлежности, и инструменты, и детские игрушки.

Так, недавно они вызвали ажиотаж на рынке Великобритании, выпустив кроссовки в своих фирменных цветах всего за 12,99 фунтов: народ их смел моментально. И вскоре они появились на Ebay по цене в 25 -50 фунтов стерлингов.

В-третьих, широкие возможности для гибкой ценовой политики и акций, что вытекает из вышесказанного. Ценовые предложения компания обещает самые привлекательные, новые акции будут по два раза в неделю. Так что даже если магазин находится отнюдь не в шаговой доступности, есть повод время от времени туда наведываться для глобальной закупки на неделю: тем более что в условиях пандемии люди стали ходить в магазины реже, но покупать больше, а LIDL позаботился о том, чтобы у супермаркетов была удобная и большая парковка.