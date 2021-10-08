Литовский эксперт: выход LIDL на латвийский рынок вызовет ценовые войны, а RIMI потеряет долю рынка

Гурманы впадут в экстаз от выбора сыров - он очень богатый. 200-граммовая упаковка сыра Brie - настоящего, французского - стоит всего 0,99 евро, причем не по акции.

Первые покупатели налегали на акционных курей - здоровенных, с толстенькими ляжками, практически в каждой тележке лежала аппетитная упаковка филе лосося, брали скумбрию по 3,99 евро за килограмм.

Многие покупали растительное масло в 3-литровых бутылках, соки, горошек. Бананы, к слову, не особо жаловали: благо конкуренты за три дня уже обкормили всех досыта. Зато ананасы были тоже почти у каждого первооткрывателя.

Так что за 35 евро можно было покинуть магазин с двумя пакетами отборных продуктов: мясом, рыбой, ветчинами и колбасами, сырами разных видов, йогуртами, да еще и с бутылкой виски в придачу.

Козыри LIDL

Понятно, что пока LIDL с его 15 магазинами выглядит весьма скромно на фоне лидеров рынка: у Maxima Latvija около 180 магазинов (оборот в 2020 году составил 878 млн евро, что на 5% больше, чем в 2019 г), а у Rimi Latvia – более 130 супермаркетов (оборот 946,51 млн евро, +3,2%). Сколько торговых точек немцы откроют в ближайший год, компания пока не оглашает, сообщая только, что на ряде объектов в Риге и других регионах Латвии ведутся активные строительные работы. Но то, что LIDL нацелен на активный рост, сомнений не вызывает. И козырей у компании для того, чтобы успешно развернуться на латвийском рынке и потеснить других игроков, более чем достаточно. Перечислим их:

Во-первых, масштабы материнской компании. Оборот Schwarz Group в 2020 финансовом году достиг 125,3 миллиарда евро. Сейчас в Lidl работает более 341 000 человек в 32 странах мира. Lidl имеет более 11 550 магазинов и 200 логистических центров. По выручке это крупнейший розничный торговец в Европе и четвертый по величине в мире.

Во-вторых, обширный ассортимент товаров под частной торговой маркой. Благодаря своим габаритам и развитой системе логистики компания имеет беспрецедентные возможности для развития Private label: может выбирать самых лучших производителей и заключать самые выгодные договора. LIDL может себе позволить выпускать под частной торговой маркой все - и кухонную технику, и спальные принадлежности, и инструменты, и детские игрушки.

Так, недавно они вызвали ажиотаж на рынке Великобритании, выпустив кроссовки в своих фирменных цветах всего за 12,99 фунтов: народ их смел моментально. И вскоре они появились на Ebay по цене в 25 -50 фунтов стерлингов.